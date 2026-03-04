शरद पवार महाविकास अघाड़ी की तरफ से होंगे राज्यसभा के उम्मीदवार

आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए शरद पवार महाविकास अघाड़ी (MVA) की ओर से आधिकारिक उम्मीदवार होंगे. अघाड़ी के तीनों दलों—शिवसेना (UBT), कांग्रेस और राकांपा (शरद चंद्र पवार)—ने एकजुटता दिखाते हुए शरद पवार के नाम पर अपनी सहमति जताई है.

सुप्रिया सुले ने बताया कि उन्होंने और जयंत पाटिल ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर इस विषय पर विस्तृत चर्चा की. सुले ने अपनी पार्टी, एनसीपी (एसपी) की ओर से एमवीए के घटक दलों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे शरद पवार को यह अवसर देने के लिए कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) के नेतृत्व को धन्यवाद देती हैं.

दूसरी ओर, कांग्रेस नेता हर्षवर्धन सपकाल ने इस गठबंधन की मजबूती की पुष्टि करते हुए कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खर्गे से विचार-विमर्श के बाद यह तय किया गया है कि कांग्रेस राज्यसभा चुनाव में शरद पवार का पूर्ण समर्थन करेगी. एमवीए के तीनों प्रमुख दलों का यह साझा रुख न केवल शरद पवार के कद को दर्शाता है, बल्कि आगामी चुनावों से पहले विपक्षी गठबंधन की एकजुटता का एक सशक्त संदेश भी है.

बीते दिनों में एनसीपी (शरद पवार) के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हालांकि अब उनकी हालत ठीक बताई जा रही है.

