त्रिपुरा में बारिश और बाढ़ से गंभीर हालात, मरने वालों की संख्या बढ़कर 19 हुई

त्रिपुरा में बाढ़ के चलते स्थिति गंभीर बन गई है. बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है. बाढ़ से 17 लाख लोग प्रभावित हैं. आईएमडी ने त्रिपुरा में और अधिक बारिश के लिए फिर से रेड अलर्ट जारी किया है. मौसम के कहर से 65 हजार से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं. राज्य भर में 450 राहत शिविर खोले गए हैं. एनडीआरएफ की कई टीमें हवाई मार्ग से त्रिपुरा भेजी गई हैं.

अधिकारियों ने बताया कि पिछले चार दिनों से भारी बारिश से प्रभावित त्रिपुरा में बाढ़ की स्थिति गुरुवार को भी गंभीर बनी रही. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राज्य के सभी आठ जिलों के लिए ‘रेड अलर्ट' जारी रखा है. उन्होंने बताया कि बारिश और बाढ़ के कारण और अधिक संख्या में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं.

