भारी बारिश के बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्‍ली की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है. 'आप' के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस बरसात में भाजपा की चार इंजन की सरकार पूरी तरह एक्सपोज हो गई है. एनडीएमसी, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी की हर सड़क पर पानी भर गया है. उन्‍होंने दिल्‍ली में डीसिल्टिंग के नाम पर करोड़ों रुपए के भ्रष्‍टाचार का आरोप लगाया. साथ ही भारद्वाज ने जैतपुर में दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत पर दुख जताया और कहा कि भाजपा सरकार दिल्ली के लिए अभिशाप बन गई है.

उन्‍होंने कहा कि जल भराव का कारण यह है कि दिल्ली में डीसिल्टिंग के नाम पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है. हाई कोर्ट का आदेश है कि सभी नालों की हुई डीसिल्टिंग की थर्ड पार्टी ऑडिट कराना अनिवार्य है, लेकिन भाजपा सरकार थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं कराना चाहती है. आखिर सरकार को ऑडिट कराने में किस बात का डर लग रहा है?

रक्षाबंधन का कर दिया सत्‍यानाश: भारद्वाज

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि रक्षा बंधन पर आज सुबह से ही पूरी दिल्ली में जल भराव है और घुटनों तक सड़कों पर पानी भरा है. जगह-जगह गाड़ियां खराब हैं, ट्रैफिक जाम है और पूरे त्योहार का सत्यानाश हो गया.

उन्‍होंने बदरपुर के जैतपुर हादसे पर सवाल उठाते हुए कहा कि दीवार गिरने से तीन पुरुष, दो महिलाएं और दो बच्चे समेत सात लोगों की मौत हो गई. क्या सरकार उनकी जिंदगी वापस दे पाएगी?

वहीं, ‘आप' के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने एक्स पर कहा कि रक्षाबंधन जैसे पवित्र दिन पर दिल्ली के जैतपुर में हुआ हादसा बेहद पीड़ादायक है.

सीएम और पीडब्‍ल्‍यूडी मंत्री पर आतिशी का निशाना

दिल्ली में जल भराव का वीडियो एक्‍स पर साझा करते हुए नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि ये पालम, धौंलाकुंआ, साकेत का हाल है. कुछ देर की बरसात में सड़कों पर पानी ही पानी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश सिंह वर्मा दोनों गायब हैं.

'आप' मुख्यालय पर प्रेसवार्ता कर विधायक संजीव झा ने मुख्‍यमंत्री से सवाल किया कि सरकार के नाकारापन से कितने लोगों की जान जाएगी और जलभराव की समस्या का समाधान कब होगा? वहीं कुलदीप कुमार ने कहा कि अब दिल्लीवाले कह रहे हैं, भाजपा को चुनकर बड़ी गलती कर दी. यह सरकार आफत बनकर मंडरा रही है.