तेलंगाना में भारी बारिश बनी आफत, सड़कों पर जलभराव, एम्बुलेंस को किया गया रेस्कयू

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने तेलंगाना में अगले चार से पांच दिनों तक गरज और बिजली के साथ भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है. साथ ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

शनिवार को हुई भारी बारिश के कारण मलकपेट रोड अंडरब्रिज पर पानी भर गया.
  • हैदराबाद में भारी बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव हुआ और कई इलाकों में लंबा ट्रैफिक जाम लग गया
  • अमीरपेट मेट्रो स्टेशन के पास एक एम्बुलेंस और ट्रैवल बस जलभराव में फंस गईं, जिन्हें HYDRAA ने रेस्क्यू किया
  • हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने जलभराव वाले रास्तों से बचने की सलाह दी और वैकल्पिक मार्ग सुझाए हैं
तेलंगाना:

तेलंगाना में शनिवार को भारी बारिश हुई जिससे शहर के कई हिस्सों में सड़कों पर जलभराव हो गया. जलभराव के कारण कई इलाकों में लंबा जाम लग गया. यहां तक की अमीरपेट मेट्रो स्टेशन के पास जाम में एक एम्बुलेंस (केआईएमएस) और एक ट्रैवल बस पानी में फंस गईं, जिन्हें हैदराबाद आपदा प्रबंधन एवं संपत्ति संरक्षण एजेंसी (HYDRAA) के कर्मचारियों ने रेस्क्यू कर पानी से बाहर निकाला. जानकारी के अनुसार शनिवार को हुई भारी बारिश के कारण मलकपेट रोड अंडरब्रिज पर पानी भर गया, जिससे एक मरीज़ को ले जा रही एम्बुलेंस पानी में फंस गई.

HYDRAA के कर्मचारियों ने एम्बुलेंस को धक्का दिया और क्रेन की मदद से उसे बाहर निकाला गया. जिससे स ही समय पर मरीज़ को अस्पताल पहुंचाया जा सका. हैदराबाद ट्रैफ़िक पुलिस ने जलभराव के कारण इस रास्ते से बचने की सलाह दी है और सुगम यात्रा के लिए वैकल्पिक रास्ते सुझाए.

भारी बारिश के कारण, केसीपी जंक्शन पर पानी भर गया है जिससे यातायात धीमा हो गया है. क्षेत्र अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और यातायात को नियंत्रित करने में जुटे रहे.

ऑरेंज अलर्ट जारी

बता दें भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने तेलंगाना में अगले चार से पांच दिनों तक गरज और बिजली के साथ भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है. हैदराबाद मौसम विभाग के एक वैज्ञानिक, धर्मराजू ने ANI से बात करते हुए कहा, "आने वाले चार से पांच दिनों तक, तेलंगाना में भारी बारिश की उम्मीद है, खासकर जिलों के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में.  हमने तेलंगाना के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है."

इससे पहले, 23 जुलाई को, साइबराबाद पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी कर क्षेत्र की आईटी कंपनियों से क्षेत्र में भारी बारिश की आशंका के चलते वर्क फ्रॉम होम (WFH) नीति अपनाने का आग्रह किया था.

