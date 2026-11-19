वैशाली जिले में निरीक्षण के दौरान बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास जाने की कोशिश करते समय सुरक्षाकर्मियों द्वारा रोके जाने का एक वीडियो सामने आया है, जिससे राज्य में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. जनता दल (यूनाइटेड) (जदयू) ने पुलिस मुख्यालय से इस मामले की जांच कराने की मांग की है. यह घटना तब हुई जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वैशाली पहुंचे. वे वहां 'कच्ची दरगाह-बिदूपुर' छह-लेन पुल (जिसे अब 'नीतीश सेतु' नाम दिया गया है) का निरीक्षण करने और 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित बिहार दौरे की तैयारियों का जायजा लेने गए थे.

मुख्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे. निरीक्षण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें सीएम सम्राट चौधरी अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं. उनके पीछे आ रहे स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने उनके करीब जाने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा गार्डों ने उन्हें रोक दिया. इसके बाद वे पीछे हट गए.

इस फुटेज ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा छेड़ दी है. जदयू ने स्वास्थ्य मंत्री के साथ हुए इस बर्ताव पर नाराजगी जताई है. जदयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने इस घटना को 'दुखद और पीड़ादायक' बताया. उन्होंने बताया कि निशांत कुमार वैशाली जिले के प्रभारी मंत्री हैं और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए ही वे मुख्यमंत्री के साथ गए थे.

सुरक्षाकर्मियों के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए नीरज कुमार ने कहा कि निशांत कुमार की सुरक्षा व्यवस्था उनके आधिकारिक प्रोटोकॉल के अनुसार तय होनी चाहिए. उन्होंने पुलिस मुख्यालय से जांच करने को कहा कि क्या गार्ड ने जानबूझकर मंत्री को रोका था, या फिर इस घटना के पीछे कोई और वजह थी. जब उनसे पूछा गया कि क्या निशांत कुमार का अपमान हुआ है तो नीरज कुमार ने कहा कि उनका कद इतना बड़ा है कि कोई उन्हें अपमानित नहीं कर सकता. हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का सम्मान किया जाना चाहिए और सभी के लिए इसका पालन होना चाहिए.

उन्होंने सम्राट चौधरी और निशांत कुमार के बीच के संबंधों को मजबूत बताया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इस घटना को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को बिहार के दौरे पर आने वाले हैं. इस दौरान वे कई बड़ी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन कर सकते हैं, जिसमें वैशाली में एक औद्योगिक क्षेत्र भी शामिल है. इस पुल का नाम 'नीतीश सेतु' रखने के फैसले पर पहले ही राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है. तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य ने मांग की है कि इस पुल का नाम राजद प्रमुख लालू प्रसाद के नाम पर रखा जाना चाहिए. इस मुद्दे को लेकर सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी नेताओं के बीच तीखी बहस हुई है.

IANS के इनपुट के साथ

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