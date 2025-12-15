विज्ञापन
दिल्ली से नोएडा, गाजियाबाद तक, स्कूल कहां खुले कहां बंद, प्रदूषण से किस क्लास तक ऑनलाइन पढ़ाई, जानें डिटेल

School Closed in Delhi NCR: दिल्ली, नोएडा से लेकर गाजियाबाद तक स्कूलों को प्रदूषण की वजह से बंद कर दिया गया है. ऑनलाइन कक्षाओं का आदेश दिया गया है.

air pollution School Closed: दिल्ली एनसीआर में स्कूल बंद
नई दिल्ली:

दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की खराब हालत के बीच ग्रैप 4 लागू है. इसके बाद सरकार ने स्कूलों में छोटी कक्षाओं को बंद करने और बड़ी क्लॉस भी हाइब्रिड मोड में चलाने का आदेश दिया है. आइए जानते हैं कि दिल्ली, नोएडा से लेकर गाजियाबाद तक कहां स्कूल आज बंद हैं और कहां खुले हैं. दिल्ली में शिक्षा निदेशालय के आदेस के अनुसार, 10वीं और 12वीं को छोड़कर बाकी क्लास हाइब्रिड मोड में चलाने का आदेश दिया गया है. यानी नर्सरी से कक्षा 11 तक हाइब्रिड मोड में कक्षाएं चलेंगी और अभी 15 दिसंबर तक ये आदेश लागू रहेगा. हाइब्रिड मोड में कक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से चलेंगी. 

नोएडा और गाजियाबाद में स्कूलों को बंद करने को लेकर ऐसा आदेश दे दिया गया है. नोएडा और गाजियाबाद जिलाधिकारी और शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया है कि स्कूलों में 15 दिसंबर से क्लास 5 तक ऑनलाइन क्लास चलेंगी. क्लास 6 से 9 और 11वीं तक हाइब्रिड मोड में(ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों) पढ़ाई कराई जाएगी. स्कूल में आने वाले छात्रों को मास्क पहनने और सभी स्वास्थ्य मानकों का पालन को कहा गया है. ऑनलाइन क्लास ले रहे छात्रों को होमवर्क और अन्य असाइनमेंट नियमित तौर पर  देने को कहा गया है. 

गौरतलब है कि दिल्ली से लेकर नोएडा गाजियाबाद तक वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर दिखाई दे रही है. दिल्ली, नोएडा से लेकर गाजियाबाद तक एक्यूआई लेवल 450 से लेकर 500 के बीच बना हुआ है. हेल्थ इमरजेंसी को देखते हुए स्कूलों को बंद करने से लेकर वर्क फ्रॉम होम जैसे फैसले लिए गए हैं. निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है. दिल्ली में ट्रकों और अन्य भारी वाहनों का प्रवेश रोक दिया गया है. 

दिल्ली में आनंद विहार, चांदनी चौक, पंजाबी बाग, मुंडका, आईटीओ से लेकर पालम एयरपोर्ट तक के इलाकों में वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में बना हुआ है. इन इलाकों में एक्यूआई 450 से लेकर 500 के करीब है. सुप्रीम कोर्ट ने भी हाइब्रिड मोड में सुनवाई के लिए इंतजाम किए हैं.

Delhi Air Pollution

नोएडा में भी सुबह के वक्त एक्यूआई 454 था और गाजियाबाद में यह 464 तक पहुंच गया था. इसके बाद सीएक्यूएम के आदेशों को सख्ती से लागू कराया जा रहा है.

