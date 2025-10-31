विज्ञापन
विशेष लिंक

सरदार पटेल की 150वीं जयंती: PM मोदी ने दिलाई एकता की शपथ, भव्य परेड की तस्वीरें देखें

पीएम मोदी ने सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' पर पुष्पांजलि अर्पित कर राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में मौजूद लोगों को ‘‘एकता की शपथ'' दिलाई.

Read Time: 3 mins
Share
सरदार पटेल की 150वीं जयंती: PM मोदी ने दिलाई एकता की शपथ, भव्य परेड की तस्वीरें देखें
  • सरदार बल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर गुजरात के केवड़िया में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए.
  • केवड़िया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के पास राष्ट्रीय एकता दिवस परेड आयोजित की गई, जिसमें पीएम मोदी ने भाग लिया.
  • पीएम मोदी ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए एकता, अखंडता और देश की सुरक्षा के लिए शपथ दिलाई.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

देश के लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल की 150 जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है. गुजरात के केवड़िया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के पास इसे लेकर खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है. केवड़िया में कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी सरदार पटेल की जयंती पर 'राष्ट्रीय एकता दिवस' परेड में भी शामिल हुए.

ये भी पढ़ें- सरदार पटेल की जयंती पर पीएम मोदी ने दिलाई एकता की शपथ, केवड़िया में हुई परेड | LIVE

PTI फोटो.

PTI फोटो.

पीएम मोदी ने सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देते हुए लोगों को एकता की शपथ दिलाई. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सरदार पटेल पूरी तरह से जनसेवा के लिए समर्पित थे. पटेल एकता और अखंडता के प्रतीक थे. उनको देश की एकता का सूत्रधार भी कहा जा सकता है.

PTI फोटो.

PTI फोटो.

पीएम मोदी ने साथ शपथ लेते हुए वहां मौजूद लोगों ने दोहराया, मैं सच्ची निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वंय को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का की हर प्रयत्न करूंगा. मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं. जिसे सरदार बल्लभ बाई पटेल की दूरदर्शिता और कार्य द्वारा संभव बनाया जा सका. मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूं."

पीएम मोदी ने कहा कि सरदार बल्लभ भाई पटेल ने देश की एकता की नींव रखी. उन्होंने छोटे-छोटे स्वतंत्र प्रांतों तो जोड़कर एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण किया. उनका ये योगदान हर भारतवासी के लिए एक प्रेरणा है.

PTI फोटो.

PTI फोटो.

'राष्ट्रीय एकता दिवस' परेड में BSF, CRPF, CISF, ITBP और SSB की टुकड़ियां के साथ-साथ असम, त्रिपुरा, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, केरल, आंध्र प्रदेश राज्यों के पुलिस बल शामिल हुए.

PTI फोटो.

PTI फोटो.

बता दें कि अब हर साल 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के मौके पर परेड निकाली जाएगी. ये परेड 26 जनवरी की तर्ज पर होगी. ये ऐलान गुरुवार को अमित शाह ने किया था. आज केवड़िया में 26 जनवरी जैसी ही भव्य परेड का योजन किया गया. जिसमें अर्धसैनिक बलों के साथ ही राज्यों की पुलिस टीमें भी शामिल हुईं. पीएम मोदी भी इस परेड में शामिल हुए.

PTI फोटो.

PTI फोटो.

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत सरदार वल्लभभाई पटेल को उनकी 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता है. वे भारत के एकीकरण के पीछे प्रेरक शक्ति थे, इस प्रकार उन्होंने अपने प्रारंभिक वर्षों में हमारे राष्ट्र के भाग्य को आकार दिया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sardar Patel 150th Birth Anniversary, PM Modi, Run For Unity, Sardar Patel Birth Anniversary, Statue Of Unity
Get App for Better Experience
Install Now