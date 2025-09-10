विज्ञापन
विशेष लिंक

सास, बहू, एक्स और दौलत की लड़ाई... ये है संजय कपूर की संपत्ति का पूरा विवाद

Sanjay Kapur Property Dispute: करिश्मा कपूर के बच्चों ने पिता की संपत्ति पर दावा किया है. उनके बच्चों का नाम समायरा और किआन है, जिन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सौतेली मां प्रिया कपूर पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं.

Read Time: 5 mins
Share
सास, बहू, एक्स और दौलत की लड़ाई... ये है संजय कपूर की संपत्ति का पूरा विवाद
संजय कपूर की संपत्ति का पूरा विवाद

Sanjay Kapur Property Dispute: बिजनेसमैन संजय कपूर की मौत के बाद अब उनकी संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हो चुका है. बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने एक्स हसबैंड की संपत्ति पर दावा किया है, वहीं उनकी मां और पत्नी प्रिया कपूर भी संपत्ति पर दावा कर रही हैं. ये मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट में है और तमाम पक्षों की तरफ से अपनी-अपनी दलीलें दी जा रही हैं. हाईकोर्ट ने भी अब संपत्ति का पूरा ब्योरा मांग लिया है और आने वाले कुछ महीनों में इस विवाद पर फैसला सुनाया जा सकता है. आइए समझते हैं कि ये पूरा विवाद क्या है और इसमें कौन-कौन से अहम किरदार हैं. 

कौन थे संजय कपूर?

संजय कपूर मशहूर बिजनेसमैन और पोलो प्लेयर थे, उन्होंने देहरादून के दून स्कूल से पढ़ाई की थी और फिर विदेश जाकर बिजनेस की पढ़ाई की. उनके पिता सुरिंदर कपूर ने सोना ग्रुप की शुरुआत की थी. ये ऑटोमोटिव पार्ट्स की एक बड़ी कंपनी है. संजय ने इस कंपनी को आगे बढ़ाने का काम किया और दुनियाभर में इसे फैलाया. इसके अलावा संजय कपूर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पार्ट्स बनाने वाली कंपनी सोना कॉमस्टार के चेयरमैन भी थे. 

कैसे हुई संजय कपूर की मौत?

संजय कपूर की मौत 12 जून 2025 को यूके में तब हुई थी, जब वो पोलो खेल रहे थे. 53 साल के संजय कपूर की मौत के लिए पहले मधुमक्खी को जिम्मेदार बताया गया. कहा गया कि उनके मुंह में पोलो खेलते हुए मधुमक्खी घुस गई थी, जिसके बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. हालांकि कुछ दिन बाद उनकी पत्नी ने बताया कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी (एलवीएच) के चलते उनकी मौत हुई थी, यानी वो दिल की बीमारी से जूझ रहे थे. 

कितनी संपत्ति पीछे छोड़ गए संजय?

संजय कपूर की सोना कॉमस्टार कंपनी का बिजनेस 3.6 अरब डॉलर का है, जिसका ज्यादातर हिस्सा उन्हें अपने पिता से विरासत में मिला था. उनकी कुल संपत्ति 30 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की है, जिसे लेकर अब विवाद शुरू हो चुका है. संजय कपूर की संपत्ति के एक या दो नहीं बल्कि कई दावेदार हैं. 

संजय कपूर ने कीं तीन शादियां

  • संजय कपूर ने कुल तीन शादियां की थीं. पहली शादी उन्होंने डिजाइनर नंदिता महतानी से की थी.
  • इसके बाद एक्ट्रेस करिश्मा कपूर से संजय ने 2003 में दूसरी शादी की, लेकिन बाद में साल 2016 में दोनों का तलाक हो गया.
  • आखिर में संजय कपूर ने 2017 में मॉडल और बिजनेस वुमन प्रिया सचदेव से तीसरी शादी की. 

संपत्ति के कितने दावेदार?

संजय कपूर की मौत के बाद उनकी मां रानी कपूर ने कई दावे किए थे और कहा था कि उनके पति ने जो वसीयत लिखी थी, उसमें उन्हें सबसे बड़ा लाभार्थी माना गया था. हालांकि कपूर की कंपनी सोना कॉमस्टार ने दावों को खारिज कर दिया था. उनके अलावा संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेव ने भी संपत्ति पर अपना दावा किया है. वहीं एक्स वाइफ करिश्मा कपूर के बच्चों ने भी पिता की संपत्ति पर अपना हक बताया है. 

किसके क्या हैं दावे?

संजय कपूर की मां: संजय की मां रानी कपूर उनकी मौत के बाद से ही संपत्ति पर अपना एकाधिकार बता रही हैं. उनका कहना है कि उनके 7 पोते हैं और वही ये तय करेंगी कि किसे कितनी संपत्ति मिलेगी. उन्होंने ये भी आरोप लगाए थे कि उनके बेटे की मौत के ठीक बाद उनसे कुछ दस्तावेजों पर जबरन साइन करवाए गए थे. उनका कहना है कि 10 हजार करोड़ की संपत्ति पर विवाद है और इसे लेकर यथास्थिति बनाए रखने की जरूरत है.

प्रिया सचदेव: संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेव का संपत्ति पर सबसे बड़ा दावा है. संजय की मौत के बाद उनकी कंपनी ने अगले ही दिन बोर्ड मेंबर्स की एक मीटिंग में प्रिया को नॉन-एग़्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त कर दिया था. प्रिया ने कोर्ट में कहा है कि संपत्ति पर पूरा हक उनका है, क्योंकि वही संजय की विधवा हैं. उन्होंने कोर्ट को ये भी बताया है कि संजय कपूर के ट्रस्ट के जरिए 1900 करोड़ रुपये की संपत्ति करिश्मा के बच्चों के नाम कर दी गई थी. 

करिश्मा कपूर: करिश्मा कपूर के बच्चों ने पिता की संपत्ति पर दावा ठोका है. उनके बच्चों का नाम समायरा और किआन है, जिन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सौतेली मां प्रिया कपूर पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि प्रिया ने जो वसीयत दिखाई है, वो पूरी तरह से फर्जी है. करिश्मा के बच्चों ने खुद को क्लास-1 वारिस बताया है. 

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

करिश्मा कपूर के बच्चों की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रिया सचदेव को नोटिस जारी किया है. इसमें प्रिया से संजय कपूर की चल और अचल संपत्तियों का पूरा ब्योरा कोर्ट में सौंपने के लिए कहा गया है. फिलहाल ये मामला काफी बढ़ गया है और इसे लेकर लंबी सुनवाई चल सकती है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sanjay Kapur Property Dispute, Sanjay Kapur Property Case, Sanjay Kapur Wife, Sanjay Kapur Mother, Karishma Kapoor
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com