संजय कपूर के इन 4 बच्चों के बीच छिड़ा है 30,000 करोड़ की संपत्ति का विवाद, जानें क्या करते हैं चारों बच्चे

लंदन में 12 जून को पोलो मैच के दौरान दिल का दौरा पड़ने से बिजनेस टायकून संजय कपूर का निधन हो गया. उनकी अचानक मृत्यु के बाद उनकी 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति को लेकर विवाद सुर्खियों में है. इस कानूनी जंग में उनकी पत्नी प्रिया सचदेव, पूर्व पत्नी करिश्मा कपूर और उनके चार बच्चों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है. करिश्मा कपूर के बच्चों ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है. इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी सौतेली मां प्रिया सचदेव ने 21 मार्च की तारीख वाली एक कथित वसीयत को जालसाजी कर उनके संपत्ति के हिस्से से वंचित करने की कोशिश की है. ऐसे में जानते हैं संजय कपूर के वो 4 बच्चे कौन है और वह क्या करते हैं.

1. समायरा कपूर

संजय और करिश्मा की बेटी समायरा का जन्म 2005 में हुआ था. समायरा ने मुंबई के अमेरिकन स्कूल ऑफ बॉम्बे से पढ़ाई पूरी की और वर्तमान में अमेरिका के मैसाचुसेट्स में टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही हैं.

2. कियान कपूर

करिश्मा और संजय का बेटा कियान 15 साल का है और मुंबई के एक स्कूल में पढ़ता है. स्कूल का नाम सार्वजनिक नहीं है. समायरा और कियान दोनों अपनी मां करिश्मा के साथ रहते हैं और कभी-कभी सार्वजनिक रूप से नजर आते हैं. खबरों के मुताबिक, 2016 में तलाक के बाद संजय ने अपने दोनों बच्चों को 14 करोड़ रुपये के बॉन्ड्स दिए थे और प्रत्येक को हर महीने 10 लाख रुपये की आय सुनिश्चित की थी.

3. सफीरा कपूर

प्रिया सचदेव की पहली शादी विक्रम चटवाल से हुई थी, जिससे उनकी बेटी सफीरा का जन्म 2007 में हुआ. विक्रम और प्रिया का तलाक 2011 में हो गया था. बॉलीवुडशादीज वेबसाइट के अनुसार, संजय ने सफीरा को भारतीय कानून के तहत गोद लिया था. सफीरा इस समय यूके के मार्लबोरो कॉलेज में पढ़ाई कर रही हैं और उन्हें अंतरराष्ट्रीय संबंधों और भू-राजनीति में रुचि है. संजय की मृत्यु के कुछ हफ्तों बाद सफीरा ने सोशल मीडिया पर अपना सरनेम चटवाल से बदलकर कपूर कर लिया. उनकी संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर अटकलें तेज हैं, क्योंकि गोद लेने के कारण वह अपने जैविक पिता की संपत्ति की हकदार नहीं हो सकतीं. यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें संजय की संपत्ति में हिस्सा मिलेगा या नहीं.

4. अजैरियास कपूर

प्रिया सचदेव और संजय का बेटा अजैरियास का जन्म 2018 में हुआ था. चूंकि प्रिया संजय की मृत्यु के समय उनकी पत्नी थीं, इसलिए उनका बेटा अजैरियास सीधे तौर पर कानूनी उत्तराधिकारी है.

संजय कपूर की संपत्ति

फोर्ब्स के अनुसार, संजय कपूर की मृत्यु के समय उनकी कुल संपत्ति 1.2 बिलियन डॉलर (लगभग 10,300 करोड़ रुपये) थी. 2022 और 2024 में उनकी संपत्ति का मूल्य 1.6 बिलियन डॉलर (लगभग 13,000 करोड़ रुपये) तक पहुंच गया था. संजय आरके फैमिली ट्रस्ट के एकमात्र लाभार्थी थे, जो औरियस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिए सोना कॉमस्टार में हिस्सेदारी रखता है. उनकी कुल संपत्ति का अनुमान 30,000 करोड़ रुपये है. करिश्मा को तलाक के दौरान संजय के पिता की एक संपत्ति दी गई थी.

संजय और करिश्मा की शादी 2003 में हुई थी. उनकी बेटी समायरा 2005 में और बेटा कियान 2011 में पैदा हुए. 2014 में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक के लिए अर्जी दी, जो 2016 में अंतिम रूप से मंजूर हुई. तलाक के बाद संजय ने 2017 में प्रिया सचदेव से शादी की. करिश्मा से पहले संजय की शादी फैशन डिजाइनर और सोशलाइट नंदिता माहतानी से हुई थी. करिश्मा के बच्चों की याचिका के बाद, दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रिया सचदेव को संजय की मृत्यु के दिन (12 जून) तक की सभी चल और अचल संपत्तियों का विवरण देने को कहा है. इस मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी.