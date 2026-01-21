मेरे बेटे को ट्रस्ट में धोखाधड़ी के लिए बहकाया... संजय कपूर के संपत्ति विवाद में रानी कपूर ने बहू पर लगाए गंभीर आरोप

कारोबारी दिवंगत संजय कपूर की मां रानी कपूर ने धोखाधड़ी से ट्रस्ट बनाने के आरोप में बहू प्रिया कपूर के खिलाफ नया मुकदमा दायर किया है. रानी कपूर ने प्रिया कपूर समेत 8 अन्य लोगों पर भी धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. इसमें कहा गया है कि संपत्ति के बारे में उन्हें अंधेरे में रखा गया था. रानी ने गुहार लगाई है कि उनके नाम पर गठित आरके ट्रस्ट को अमान्य घोषित किया जाए. रानी कपूर ने रानी कपूर ट्रस्ट को धोखाधड़ी बताया है. हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होने की संभावना है.

80 साल विधवा रानी कपूर ने धोखाधड़ी से आरके फैमिली ट्रस्ट/रानी कपूर फैमिली ट्रस्ट नामक न्यास बनाने का आरोप लगाया है. इसमें ट्रस्ट को अमान्य घोषित करने की मांग की गई है. इससे संजय कपूर की हजारों करोड़ रुपये की संपत्ति का विवाद और गहरा गया है. संजय कपूर की एक्स वाइफ और अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बेटों ने भी प्रिया कपूर को अदालत में घसीटा है.

उन्होंने आरके फैमिली ट्रस्ट का किसी भी तरह से इस्तेमाल करने या उसे आगे बढ़ाने से रोकने के लिए स्थायी स्टे और आरके फैमिली ट्रस्ट के गठन से लेकर अब तक के खातों का ब्योरा देने की मांग की है. रानी कपूर परिवार की मुखिया हैं, जिसमें उनकी दो बेटियां, उनके दिवंगत पुत्र संजय कपूर/मृतक और उनके संबंधित बच्चे अर्थात वादी के पोते-पोतियां इसमें शामिल हैं.

डॉ. सुरिंदर कपूर का निधन 30 जून 2015 को हुआ था. उन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति जिसमें विभिन्न कंपनियों के सभी शेयर और चल और अचल संपत्तियां शामिल हैं. इसमें वादी रानी कपूर को 6 फरवरी 2013 की वसीयत के माध्यम से सौंप दी थी, जिसे बांबे हाईकोर्ट द्वारा उचित तरीके से प्रमाणित किया गया था.

