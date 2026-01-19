करिश्मा कपूर के बच्चों ने संपत्ति विवाद के बीच चौंकाने वाला दावा किया है. बच्‍चों का कहना है कि प्रिया कपूर द्वारा उनके पिता की प्रॉपर्टी की डिटेल को छिपाया जा रहा है. इससे पहले दिल्‍ली हाई कोर्ट ने प्रिया कपूर से पति की संपत्ति के बारे में डिटेल मांगी है. संजय कपूर के निधन के बाद उनकी संपत्ति को लेकर मामला पहले से ही कोर्ट में चल रहा है. करिश्मा कपूर के बच्चे समायरा और कियान कपूर ने बीते साल उद्योगपति की विरासत और उनकी तीसरी पत्नी प्रिया कपूर के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने की मांग की थी. अब उद्योगपति की तीसरी पत्नी प्रिया कपूर द्वारा संजय कपूर और करिश्मा कपूर के तलाक से जुड़े कागजात प्राप्त करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और करिश्मा कपूर को मामले में नोटिस भी जारी किया है.

करिश्मा कपूर और संजय कपूर के तलाक केस को लेकर प्रिया कपूर की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने करिश्मा कपूर को नोटिस जारी किया है और दो हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा है. जस्टिस ए एस चंदूरकर की चेंबर बेंच ने प्रिया कपूर की अर्जी पर सुनवाई की है. दरअसल, प्रिया कपूर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 2016 में हुए करिश्मा कपूर और संजय कपूर के तलाक मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां मांगी हैं. प्रिया कपूर ने सुप्रीम कोर्ट में दायर आवेदन में मांग की है कि उन्हें तलाक याचिका के सभी दस्तावेज, कोर्ट में दाखिल दस्तावेज, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश और खास तौर पर सेटलमेंट यानी समझौते की प्रमाणित प्रतियां दी जाएं.

करिश्मा कपूर और संजय कपूर का तलाक साल 2016 का हाई-प्रोफाइल केस था, जिसे न्यायालय में बंद कमरे में सुलझाया गया था. तलाक के बाद हुए समझौते में बच्चों की कस्टडी करिश्मा कपूर को मिली थी और बच्चों की परवरिश के लिए गुजारा भत्ता भी मिला था, जबकि संजय कपूर को बच्चे से मिलने का अधिकार मिला था. हालांकि संजय कपूर के अचानक निधन के बाद कोर्ट में संपत्ति को लेकर केस चल रहा है. दोनों बच्चों ने प्रिया कपूर पर फर्जी वसीयत कोर्ट में पेश करने और संपत्ति से वंचित रखने का आरोप लगाने के बाद कार्रवाई की मांग की थी.

संपत्ति विवाद में संजय कपूर की बहन मंदिरा कपूर भी अपना पक्ष रख चुकी है और उन्होंने करिश्मा कपूर और उनके दोनों बच्चों का समर्थन किया. मंदिरा ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि वे पहले से ही प्रिया कपूर और संजय की शादी के खिलाफ थीं क्योंकि उनका मानना था कि प्रिया की नजर संजय की प्रॉपर्टी पर है. उन्होंने अफसोस भी जताया था कि वे बुरे समय में करिश्मा कपूर का साथ नहीं दे पाई थीं.