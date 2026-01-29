संजय कपूर की 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति की लड़ाई के बीच, मां रानी कपूर ने लगाई ट्रस्ट खत्म करने की गुहार, कोर्ट ने बहू प्रिया को भेजा समन

दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की संपत्ति को लेकर विवाद ने तब एक नया मोड़ ले लिया. उनकी मां रानी कपूर ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने नाम पर बने फैमिली ट्रस्ट को रद्द करने की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि इसे धोखाधड़ी से बनाया गया था और उनकी संपत्ति को अवैध रूप से ट्रांसफर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया. न्यूज़ एजेंसी ANI की लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस विकास महाजन ने बुधवार को रानी कपूर द्वारा दायर सिविल सूट की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया.

विवाद पर नया अपडेट

कोर्ट ने अब निर्देश दिया है कि इस मामले को गुरुवार (29 जनवरी) को दूसरी बेंच के सामने लिस्ट किया जाए. कोर्ट ने रानी कपूर फैमिली ट्रस्ट के संबंध में तुरंत यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देने से इनकार कर दिया, जो दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की मौत से पहले मौजूद था. हालांकि, जस्टिस मिनी पुष्करणा की बेंच ने रानी के उस सूट में समन जारी किया, जिसमें RK फैमिली ट्रस्ट को रद्द करने की मांग की गई थी और प्रिया कपूर और 22 अन्य से जवाब मांगा गया है.

रानी कपूर की याचिका क्या थी?

रानी कपूर ने आरोप लगाया था कि ट्रस्ट उनकी जानकारी के बिना बनाया गया था और इसके कारम उन्हें उन संपत्तियों से पूरी तरह से बाहर कर दिया गया, जो मूल रूप से उनकी थीं. सूट में आगे आरोप लगाया गया है कि उनसे दस्तावेजों पर बिना उनके कंटेंट या कानूनी नतीजों के बारे में ठीक से बताए बिना हस्ताक्षर करवाए गए, और कुछ दस्तावेजों पर खाली ही हस्ताक्षर करवाए गए. उनका दावा है कि ये कार्य ट्रस्ट के माध्यम से परिवार की संपत्ति को उनके नुकसान के लिए पुनर्गठित करने की एक बड़ी योजना का हिस्सा थे.

रानी कपूर की याचिका में कहा गया है कि ट्रस्ट डीड की फोटोकॉपी मिलने पर, उन्हें पता चला कि ट्रस्ट की संपत्ति का इस्तेमाल संजय कपूर के जीवनकाल में विशेष रूप से उनके फायदे के लिए किया जाना था, जिसमें उन्हें पूरी तरह से बाहर रखा गया था. उनकी मृत्यु के बाद, ट्रस्ट की 60% संपत्ति उनकी तीसरी पत्नी प्रिया कपूर के फायदे के लिए रखी गई थी, जबकि बाकी हिस्से का इस्तेमाल उनके पोते-पोतियों - समायरा कपूर और कियान कपूर (संजय कपूर के बॉलीवुड एक्टर करिश्मा कपूर के साथ बच्चे) और अज़ैरस कपूर (प्रिया कपूर के साथ उनके बेटे) के फायदे के लिए किया जाना था.

सोना कॉमस्टार के चेयरपर्सन संजय कपूर का पिछले साल लंदन में पोलो खेलते समय कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया था. उनकी पहले डिजाइनर नंदिता महतानी से शादी हुई थी, और बाद में एक्ट्रेस करिश्मा कपूर से, जिनसे उनके दो बच्चे, समायरा और कियान हैं. उन्होंने 2017 में मॉडल-एक्टर प्रिया कपूर से शादी की, जिनसे उनका एक बेटा, अजरैस है.