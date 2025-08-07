संजय कपूर की मौत मामले में कुछ भी संदिग्ध नहीं- रानी कपूर के आरोप को पुलिस ने नकारा

भारतीय व्यवसायी संजय कपूर की मौत मामले में एनडीटीवी के हाथ एक्सक्लूसिव जानकारी आई है. सरे पुलिस ने एनडीटीवी को बताया कि व्यवसायी संजय कपूर जिनकी पिछले महीने लंदन में पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई थी - की मौत नॉर्मल थी. पुलिस ने कहा है कि उनकी मृत्यु को संदिग्ध नहीं माना जा रहा है.

गौरतलब है कि संजय कपूर की मां रानी कपूर ने अपने बेटे की बेहद संदिग्ध और अस्पष्ट परिस्थितियों" में हुई मृत्यु की जांच के लिए ब्रिटिश अधिकारियों से संपर्क किया था. उनकी चिंताओं के बारे में, पुलिस ने कहा कि वे ब्रिटेन में कपूर के वकीलों के संपर्क में हैं.

कपूर ऑरियस पोलो टीम के मालिक थे प्रिंस ऑफ वेल्स, विलियम के साथ पोलो खेला करते थे. क्लब के स्मिथ्स लॉन में एक मैच खेलते समय उनकी तबियत खराब हो गई थी. वह ऑटो कंपोनेंट्स की प्रमुख कंपनी सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन फोर्जिंग्स (सोना कॉमस्टार) के पूर्व अध्यक्ष भी थे. उनकी मृत्यु के बाद, 23 जून को जेफरी मार्क ओवरली को सोना कॉमस्टार के बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया.

