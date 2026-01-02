विज्ञापन

राघव चड्ढा ने इस विदेशी यूनिवर्सिटी से की है पढ़ाई, जानें कैसे मिलता है यहां एडमिशन

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा अपनी पढ़ाई और ग्लोबल एक्सपोजर को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. उन्होंने लंदन की एक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में गिनी जाती है. जानिए इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिलता है.

राघव चड्ढा ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (LSE) से पढ़ाई की है

Raghav Chadha Education: गिग वर्कर्स को सपोर्ट कर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा एक बार फिर सुर्खियों में हैं. वह अक्सर पार्लियामेंट में कई ऐसे मुद्दों पर बात करते दिखे हैं, जो यूथ को काफी अट्रैक्ट करते हैं. कुछ समय पहले उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ग्लोबल लीडरशिप और पब्लिक पॉलिसी प्रोग्राम के लिए बुलाया था. उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (LSE) से पढ़ाई की है. आइए जानते हैं इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिलता है.

राघव चड्ढा ने कितनी पढ़ाई की है

राघव चड्ढा का जन्म 11 नवंबर 1988 को दिल्ली में हुआ. उन्होंने मॉडर्न स्कूल दिल्ली से स्कूली पढ़ाई पूरी की और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया. इसके बाद उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई पूरी की और आज चार्टर्ड अकाउंटेंसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं. उन्होंने LSE से EMBA सर्टिफिकेट कोर्स किया और कई ग्लोबल अकाउंटेंसी फर्मों में एक्सपीरिएंस भी लिया.

LSE क्यों खास है

दन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस (LSE) दुनिया की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में से एक है. यहां पढ़ाई का फोकस इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सोशियल साइंस और लॉ जैसे क्षेत्रों पर होता है. LSE की पढ़ाई आपको ग्लोबल थिंकिंग, रिसर्च और लीडरशिप के मौके देती है. यूनिवर्सिटी की फैकल्टी में विश्व प्रसिद्ध रिसर्चर्स और पॉलिसी मेकर्स शामिल हैं. यहाँंपढ़ाई करने के बाद नेटवर्किंग और करियर के बेहतरीन अवसर मिलते हैं. LSE की रैंकिंग भी शानदार है. QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैकिंग 2025 में LSE टॉप 50 और सोशल साइंसेज में टॉप 10 में है.

LSE में एडमिशन पाने की एलिजिबिलिटी

1. इकोनॉमिक्स या मैनेजमेंट के लिए अंडरग्रेजुएट कोर्स के लिए 12वीं में 85-95% अंक और मैथ्स जरूरी.

2. पोस्टग्रेजुएट के लिए मान्यता प्राप्त भारतीय यूनिवर्सिटी से 65-75% अंक, कभी-कभी GRE या GMAT स्कोर भी चाहिए.

3. इंग्लिश प्रोफिशिएंसी IELTS 7.0+, TOEFL 100+ होनी चाहिए.

4. पर्सनल स्टेटमेंट, रेफरेंस लेटर, CV यानी रेज्यूमे जैसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए.

LSE में एडमिशन कैसे मिलता है

1. पर्सनल स्टेटमेंट में अपनी क्वॉलिफिकेशन, एक्सपीरिएंस और फ्यूचर के गोल को साफ तरीके से लिखें.

2. रेफरेंस लेटर के लिए प्रोफेसर्स या मैनेजमेंट से मजबूत रेफरेंस लें.

3. अपनी स्किल और करियर गोल के हिसाब से सही कोर्स चुनें.

4. GRE या GMAT स्कोर अगर जरूरत हो तो समय पर दें.

5. यूके स्टूडेंट वीजा की तैयारी और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें.

