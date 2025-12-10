संदेशखाली मामला: मुख्य गवाह सड़क दुर्घटना में घायल, हादसे में बेटे और ड्राइवर की मौत, BJP ने उठाए सवाल

पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में हुए एक भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है. पुलिस के अनुसार इस दुर्घटना में जो शख्स घायल हुआ है वो संदेशखाली मामले का गवाह है. पुलिस के अनुसार इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई है. मृतकों की पहचान 32 वर्षीय सत्यजीत और 27 वर्षीय सहानूर मोल्ला के रूप में की गई है. इस घटना में भोलानाथ घोष भी घायल हो गए हैं. जिनका फिलहाल इलाज चल रहा है. पुलिस की जांच में पता चला है कि एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मारी है. पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है.

बशीरहाट के पुलिस अधीक्षक हुसैन मेहेदी रहमान ने पुष्टि की कि घायल घोष को पहले एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया और बाद में कोलकाता के एक निजी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया.उन्होंने बताया कि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल भेजा गया है. वहीं, भोलानाथ घोष के बड़े बेटे, बिस्वजीत ने दावा किया कि यह उनके पिता की हत्या का एक सुनियोजित प्रयास था, और आरोप लगाया कि शाहजहां ने अपराध को अंजाम देने के लिए जेल में बैठकर साजिश रची.

आपको बता दें कि भोलानाथ घोष, अपने बेटे के साथ, शाहजहां द्वारा उनके खिलाफ दायर किए गए कई मामलों में से एक के सिलसिले में पेश होने के लिए बशीरहाट उप-विभागीय अदालत की ओर जा रहे थे. इस दुर्घटना को लेकर स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि कार के विपरीत दिशा में जा रहे ट्रक ने तेज गति से निजी वाहन में टक्कर मार दी, उसे कुचल दिया और उसे तब तक घसीटता रहा जब तक कि वह बगल के जलाशय में नहीं गिर गया. पुलिस फिलहाल इन दावों की जांच कर रही है.

This is the state of the law-and-order situation in West Bengal under Chief Minister Mamata Banerjee.



One of the witnesses in the Sheikh Shahjahan case is grievously injured in a tragic accident in Sandeshkhali. Two more people lost their lives in the incident. The accident… pic.twitter.com/VkJCyVWOBX — Amit Malviya (@amitmalviya) December 10, 2025

इस सड़क हादसे को लेकर बीजेपी ने टीएमसी और सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा है. बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने इस हादसे को लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया है. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था की यह स्थिति है. शेख शाहजहां मामले के गवाहों में से एक संदेशखली में एक दुखद दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया है. इस घटना में दो और लोगों की जान चली गई. हादसा आज सुबह करीब 7 बजे उत्तर 24 परगना के संदेशखाली के नजात इलाके में हुआ.

आज शेख शाहजहां मामले में कोर्ट में सुनवाई होनी थी. मुख्य गवाहों में से एक भोला घोष, गवाही देने के लिए अपने बेटे के साथ बसंती रोड पर यात्रा कर रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक ने उनकी कार में टक्कर मार दी.भोला के बेटे और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई. भोला घोष को पहले मिनाखान अस्पताल ले जाया गया और बाद में गंभीर हालत में कोलकाता रेफर कर दिया गया. कथित तौर पर ट्रक को शाहजहां का करीबी अब्दुल हलीम मोल्ला अपने सहयोगी नजरूल मोल्ला के साथ चला रहा था. अब्दुल हलीम मोल्ला को लंबे समय से सीबीआई डायरी में भगोड़े के रूप में सूचीबद्ध किया गया है. स्पष्ट है कि शाहजहां जेल में बैठकर एक-एक करके गवाहों को ख़त्म कर रहा है. क्या इसमें संदेह की कोई गुंजाइश है कि उन्हें ममता बनर्जी का संरक्षण प्राप्त है?

