विज्ञापन
विशेष लिंक

संदेशखाली मामला: मुख्य गवाह सड़क दुर्घटना में घायल, हादसे में बेटे और ड्राइवर की मौत, BJP ने उठाए सवाल

बशीरहाट के पुलिस अधीक्षक हुसैन मेहेदी रहमान ने पुष्टि की कि घायल घोष को पहले एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया और बाद में कोलकाता के एक निजी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया. बीजेपी ने इस घटना को लेकर राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं.

Read Time: 4 mins
Share
संदेशखाली मामला: मुख्य गवाह सड़क दुर्घटना में घायल, हादसे में बेटे और ड्राइवर की मौत, BJP ने उठाए सवाल
  • नॉर्थ 24 परगना जिले में हुए सड़क हादसे में दो लोगों की मौत और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है
  • घायल व्यक्ति भोलानाथ घोष है जो शाहजहां मामले का मुख्य गवाह बताया जा रहा है और उसका इलाज कोलकाता में चल रहा है
  • हादसे में तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मारी और कार को जलाशय में गिरा दिया, पुलिस मामले की जांच कर रही है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले में हुए एक भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है. पुलिस के अनुसार इस दुर्घटना में जो शख्स घायल हुआ है वो संदेशखाली मामले का गवाह है. पुलिस के अनुसार इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई है. मृतकों की पहचान 32 वर्षीय सत्यजीत और 27 वर्षीय सहानूर मोल्ला के रूप में की गई है. इस घटना में भोलानाथ घोष भी घायल हो गए हैं. जिनका फिलहाल इलाज चल रहा है. पुलिस की जांच में पता चला है कि एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मारी है. पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है. 

बशीरहाट के पुलिस अधीक्षक हुसैन मेहेदी रहमान ने पुष्टि की कि घायल घोष को पहले एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया और बाद में कोलकाता के एक निजी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया.उन्होंने बताया कि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल भेजा गया है. वहीं, भोलानाथ घोष के बड़े बेटे, बिस्वजीत ने दावा किया कि यह उनके पिता की हत्या का एक सुनियोजित प्रयास था, और आरोप लगाया कि शाहजहां ने अपराध को अंजाम देने के लिए जेल में बैठकर साजिश रची.

आपको बता दें कि भोलानाथ घोष, अपने बेटे के साथ, शाहजहां द्वारा उनके खिलाफ दायर किए गए कई मामलों में से एक के सिलसिले में पेश होने के लिए बशीरहाट उप-विभागीय अदालत की ओर जा रहे थे. इस दुर्घटना को लेकर स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि कार के विपरीत दिशा में जा रहे ट्रक ने तेज गति से निजी वाहन में टक्कर मार दी, उसे कुचल दिया और उसे तब तक घसीटता रहा जब तक कि वह बगल के जलाशय में नहीं गिर गया. पुलिस फिलहाल इन दावों की जांच कर रही है.

इस सड़क हादसे को लेकर बीजेपी ने टीएमसी और सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा है. बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने इस हादसे को लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया है. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था की यह स्थिति है. शेख शाहजहां मामले के गवाहों में से एक संदेशखली में एक दुखद दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया है. इस घटना में दो और लोगों की जान चली गई. हादसा आज सुबह करीब 7 बजे उत्तर 24 परगना के संदेशखाली के नजात इलाके में हुआ.

आज शेख शाहजहां मामले में कोर्ट में सुनवाई होनी थी. मुख्य गवाहों में से एक भोला घोष, गवाही देने के लिए अपने बेटे के साथ बसंती रोड पर यात्रा कर रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक ने उनकी कार में टक्कर मार दी.भोला के बेटे और ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई. भोला घोष को पहले मिनाखान अस्पताल ले जाया गया और बाद में गंभीर हालत में कोलकाता रेफर कर दिया गया. कथित तौर पर ट्रक को शाहजहां का करीबी अब्दुल हलीम मोल्ला अपने सहयोगी नजरूल मोल्ला के साथ चला रहा था. अब्दुल हलीम मोल्ला को लंबे समय से सीबीआई डायरी में भगोड़े के रूप में सूचीबद्ध किया गया है. स्पष्ट है कि शाहजहां जेल में बैठकर एक-एक करके गवाहों को ख़त्म कर रहा है. क्या इसमें संदेह की कोई गुंजाइश है कि उन्हें ममता बनर्जी का संरक्षण प्राप्त है?

यह भी पढ़ें: संदेशखाली के लोग भारत के अन्य लोगों की तरह ‘‘भयमुक्त जीवन'' कब जी सकेंगे? राज्यपाल ने ममता बनर्जी से पूछा

यह भी पढ़ें: शाहजहां शेख के अपराध के साम्राज्य में कैसे की जाती थी काली कमाई? ईडी ने चार्जशीट में किया खुलासा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sandeshkhali Case Key Witness Injured In Road Accident, Amit Malviya, TMC, Sandeshkhali Row
Get App for Better Experience
Install Now