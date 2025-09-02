शारीरिक संबंध बनाने की जिद और अवैध संबंध... बीवी ने पति को क्यों मारा, कहानी दिल दहला देगी

मध्य प्रदेश का गुना जिला, तारीख 21 अगस्त. एक सुदूर गांव बंजारी बर्री. सन्नाटे को चीरती हुई सैकड़ों लोगों की भीड़ एक जगह इकट्ठा हुई. बीच में एक अकेली औरत सिर झुकाए बैठी थी, उसके चारों तरफ गांव के तथाकथित 'पंच' और तालिबानी इंसाफ के पैरोकार थे. पंचायत ने उस अकेली औरत को कठघरे में खड़ा कर दिया, जिसका नाम सम्पो बाई था. इल्जाम था कि उसने अपने पति कैलाश बंजारे को मौत के घाट उतार दिया है. सम्पो बाई ने सिर नहीं उठाया, शायद उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक अजीब सी शांति थी. भीड़ के सामने उसने स्वीकार किया, "हां, मैंने ही अपने पति को मारा है."

कबूलनामा और एक नया मोड़

सम्पो बाई चुप रही, उसके होठ सिले हुए थे. वो बार-बार यही दोहराती रही कि उसने अपने पति को मारा है. लेकिन वजह बताने से इनकार कर दिया. पंचायत ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया. लेकिन पुलिस की कड़ी पूछताछ के आगे सम्पो बाई की खामोशी आखिरकार टूट गई. जो बात उसने गांव वालों से छुपाई थी, वह पुलिस को बता दी. इस कबूलनामे ने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया. यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि उसके पीछे एक ऐसी दर्दनाक वजह छिपी थी, जिसने हत्या की इस कहानी को और भी रहस्यमयी बना दिया.

पोस्टमॉर्टम से इनकार, फिर खुला वो राज

दरअसल, मधुसूदनगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम बंजारी बररी में कैलाश बंजारा नामक व्यक्ति की मृत्यु 21 अगस्त 2025 को हो गई थी. कैलाश बंजारा की पत्नी, सम्पो बाई, ने अपने पति का पोस्टमॉर्टम कराने से इनकार कर दिया था. लेकिन जब कैलाश बंजारा का अंतिम संस्कार किया गया, तब परिजनों को उनके गले पर रस्सी के निशान दिखाई दिए. इसके बाद परिजन और रिश्तेदार कैलाश बंजारा की मृत्यु के कारणों की तलाश में जुट गए. इस संबंध में पुलिस में आवेदन भी दिया गया और बंजारा समाज की पंचायत बुलाई गई. मामले में नया मोड़ तब आया जब कैलाश बंजारा की पत्नी ने समाज के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया. इसके बाद पुलिस ने कैलाश बंजारा की पत्नी सम्पो बाई और उनके जमींदार प्रदीप भार्गव को गिरफ्तार किया. दोनों से पूछताछ की जा रही है.

महिला का गैर मर्द से संपर्क और पति नाराज

महिला ने पुलिस को बताया कि उसका पति कैलाश बंजारा बीमार रहता था. इसी दौरान सम्पो बाई जमीन मालिक के संपर्क में आ गई थी. पत्नी को गैर मर्द के संपर्क में आने से पति कैलाश काफी नाराज रहता था. इसके चलते अपनी पत्नी को मारता पीटता भी था. एक दिन पति कैलाश ने पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की तो महिला ने मना कर दिया इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगा और मृतक कैलाश बंजारा ने मारपीट शुरू कर दी और एक रस्सी से अपनी ही पत्नी का गला घोंटने की कोशिश की.

पुलिस अधीक्षक ने क्या बताया?

पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी ने बताया कि सम्पो बाई के जमींदार प्रदीप भार्गव के साथ अवैध संबंध थे, जिसके चलते सम्पो बाई और उसके पति कैलाश बंजारा के बीच अक्सर विवाद होता था. एक दिन जब कैलाश ने सम्पो बाई के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की, तो दोनों के बीच झगड़ा हो गया. झगड़े के दौरान कैलाश ने सम्पो बाई के साथ मारपीट की. गुस्से में आकर सम्पो बाई ने रस्सी से फंदा बनाकर कैलाश के गले में डाल दिया और उसकी हत्या कर दी.