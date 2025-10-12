विज्ञापन
मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ 32 FIR, करोड़ों की ठगी का लगा आरोप

Javed Habib Case: मामले की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस ने जावेद हबीब और उनके परिवार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है.

  • संभल में जावेद हबीब और उनके बेटे ओनस के खिलाफ 32 एफआईआर दर्ज की गई हैं
  • जावेद हबीब पर पांच से सात करोड़ रुपये के आर्थिक घोटाले और निवेशकों को धोखा देने का आरोप है
  • आरोप है कि एफएलसी कंपनी में निवेश पर 50 से 70% मुनाफा देने का झांसा देकर निवेशकों को ठगा गया
मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब, उनके बेटे ओनस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. संभल जिले के राय सत्ती थाने में इन दोनों के खिलाफ अब तक 32 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं. पुलिस के अनुसार जावेद हबीब पर 5 से 7 करोड़ रुपये के आर्थिक घोटाले और धोखाधड़ी का आरोप है. जांच में सामने आया कि आरोपियों ने एफएलसी कंपनी में पैसा निवेश करने पर निवेशकों को 50 से 70% मुनाफे का लालच देकर ठगा है. 

लुकआउट नोटिस जारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस ने जावेद हबीब और उनके परिवार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है. राय सत्ती के एसएचओ बोविंद्र कुमार ने कहा कि यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि आरोपी देश छोड़कर भाग न सकें. एसएचओ कुमार ने आघे बताया कि जांच के बाद कुल 32 एफआईआर दर्ज की गई हैं और सभी आरोपियों को पूछताछ के लिए नोटिस जारी कर बुलाया गया था.

स्वास्थ्य और पारिवारिक कारणों का हवाला

इस बीच, रविवार को जावेद हबीब के वकील पवन कुमार ने राय सत्ती थाने के प्रभारी से मुलाकात कर उनका पक्ष रखा. पत्रकारों से बात करते हुए वकील पवन ने बताया कि, "जावेद हबीब हृदय रोग की समस्या से जूझ रहे हैं और उनका स्वास्थ्य खराब है. इसके अलावा, हाल ही में उनके पिता का निधन हो गया था, जिसकी वजह से वह उपस्थित नहीं हो पाए हैं." एसएचओ ने वकील से साफतौर पर कहा कि उन्हें खुद जावेद हबीब को थाने में उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज कराने के लिए कहना होगा.

इसके जवाब में वकील पवन ने कहा, "उनकी (हबीब) तरफ से मैं यहां आया हूं और हम पूरी तरह से पुलिस का सहयोग करने के लिए तैयार हैं. हमें न्यायपालिका और संविधान पर पूरा भरोसा है, हमें विश्वास है कि पुलिस हमारे साथ कोई अन्याय नहीं करेगी."

