संभल पुलिस ने जावेद हबीब के खिलाफ जारी किया लुकआउट नोटिस, 100 करोड़ की ठगी का आरोप

संबल पुलिस ने मशहूर हेयर स्टाइलिश जावेद हबीब के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया है. जानकारी के मुताबिक जावेद हबीब के बेटे समेत तीन अन्य लोगों पर 20 मुकदमें दर्ज किए गए हैं. उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भी लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया है. एसपी के अनुसार प्रथम दृश्य में 5 से 7 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. पीड़ित अपनी शिकायत दर्ज कर रहे हैं और ऐसे में आंकड़ा बढ़ने की संभावना जताई जा रही है. 20 एफआईआर में अब तक एक करोड़ रुपए तक के घोटाले का खुलासा हुआ है.

मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब, उनके बेटे पर सौ से अधिक लोगों से करोड़ों की ठगी का आरोप है और इसी को लेकर उनके खिलाफ 20 एफआईआर दर्ज की गई हैं. पुलिस ने परिवार के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कर दिल्ली-मुंबई के ठिकानों पर छापेमारी की तैयारी शुरू की है.

पुलिस जांच में हबीब की पत्नी FLC कंपनी की फाउंडर पाई गईं हैं. पुलिस संपत्तियों और डिजिटल ट्रांजैक्शन की पड़ताल कर रही है. संभल में 2023 में किया गया था बड़े स्तर पर FLC नाम से कार्यक्रम का आयोजन. कार्यक्रम आयोजित कर लोगो को निवेश के लिए भरोसे में लिया गया था. 100 से ज्यादा लोगो ने इसमें लाखों का निवेश किया था.