फेमस हेयरस्टाइलिस्ट जावेद हबीब पर यूपी में 32 FIR: करोड़ों के क्रिप्टो घोटाले का आरोप, लुकआउट नोटिस जारी

फेमस हेयरस्टाइलिस्ट जावेद हबीब का नाम अब एक बड़े क्रिप्टो फ्रॉड केस से जुड़ गया है. उत्तर प्रदेश के संभल जिले की पुलिस टीम ने बुधवार को जब दिल्ली में उनके घर पर छापा मारा, तो वे वहां मौजूद नहीं थे. पुलिस के मुताबिक, हबीब इस वक्त इंटरोगेशन से बच रहे हैं और फिलहाल फरार हैं. पुलिस ने उन्हें जल्द पेश होकर जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है.

करोड़ों की ठगी, 32 FIR दर्ज

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हबीब पर लगभग 5 से 7 करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट स्कैम का आरोप है. अब तक उनके खिलाफ 32 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं. इस मामले में उनके बेटे अनस अनस और एक पार्टनर सैफुल का नाम भी सामने आया है.

पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने हाई रिटर्न के लालच में लोगों से पैसे लिए, लेकिन तय समय बीतने के बाद भी इन्वेस्टर को उनका पैसा वापस नहीं मिला.

क्या है Jawed Habib का फ्रॉड केस?

पुलिस के अनुसार, हबीब और उनके साथियों ने Follicle Global Company (FLC) नाम की एक फर्जी स्कीम के जरिए लोगों से निवेश करवाया. इस स्कीम के तहत निवेशकों से 5 से 7 लाख रुपये तक लिए गए और दावा किया गया कि उन्हें Bitcoin और Binance Coin में 50% से 70% तक का रिटर्न मिलेगा.

2023 में संभल के रॉयल पैलेस वेंकैट हॉल में एक इवेंट भी हुआ था, जिसमें इस स्कीम को प्रमोट किया गया था. पुलिस के मुताबिक, करीब 150 लोगों ने इस स्कीम में निवेश किया, लेकिन ढाई साल बीतने के बाद भी किसी को रिटर्न नहीं मिला.

पुलिस की सख्ती, लुकआउट नोटिस जारी

संभल पुलिस ने बताया कि कुल 5 से 7 करोड़ रुपये की ठगी की गई है. इसी के चलते Jawed Habib, उनके बेटे और परिवार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है ताकि वे देश छोड़कर भाग न सकें.

संभल के रायया सत्ती थाने के इंचार्ज गोविंद कुमार ने बताया, “अब तक 32 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं. हबीब, उनके बेटे और एक साथी को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा गया था. रविवार को हबीब के वकील हमसे मिले और बताया कि उनके मुवक्किल की तबीयत खराब है. उन्हें दिल की दिक्कत है और हाल ही में उन्होंने अपने पिता को खोया है.”

वकील पवन कुमार ने कहा कि “हम पूरी तरह से पुलिस जांच में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन हबीब की तबीयत फिलहाल ठीक नहीं है.”

अब क्या होगा आगे?

पुलिस का कहना है कि मामला फिलहाल जांच में है और आगे और भी नाम सामने आ सकते हैं. इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया पर भी बड़ी हलचल मचा दी है, क्योंकि Jawed Habib देश के जाने-माने हेयरस्टाइलिस्ट और सेलेब्रिटी आइकन हैं.अगर आरोप साबित होते हैं, तो यह भारत में अब तक के सबसे बड़े क्रिप्टो निवेश फ्रॉड में से एक हो सकता है.

