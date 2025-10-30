विज्ञापन
धोखाधड़ी के FIR दर्ज करवाने हाई कोर्ट पहुंचे हेयर स्टाइलिस्ट जाबेद हबीब, यह है पूरी कहानी

जावेद हबीब और उनके बेटे के खिलाफ आरोप है कि दोनों ने लोगों को निवेश पर भारी रिटर्न का लालच दिया. लेकिन लोगों को कोई रिटर्न नहीं हुआ. बाप-बेटे और उनके एक सहयोगी के खिलाफ संभल के एक थाने में 32 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं.

प्रयागराज:

धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहे मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके बेटे अनोश हबीब ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की शरण ली है. उनकी याचिका पर हाई कोर्ट का एक पीठ शुक्रवार को सुनवाई करेगा. जावेद और उनके बेटे पर लोगों को तगड़ा रिटर्न का आफर देकर पैसे निवेश कराने और फिर भुगतान न करने का आरोप है.

जावेद हबीब और उनके बेटे अनोश हबीब के खिलाफ संभल में दर्जनों एफआईआर दर्ज की गई हैं. बाप-बेटे की इस मशहूर जोड़ी ने इन एफआईआर को रद्द करवाने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. दोनों ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है. दोनों ने हाई कोर्ट में आठ याचिकाएं दायर की हैं.

जाबेव हबीब और उनके बेटे पर क्या आरोप हैं

जावेद हबीब और अनोश हबीब की याचिकाओं पर शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अचल सचदेव की बेंच याचिका पर सुनवाई करेगी. करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी और ठगी के मामले में जावेद हबीब और उनके बेटे के खिलाफ संभल के रायसत्ती थाने में दर्ज हुई है एफआईआर. दोनों के खिलाफ अबतक धोखाधड़ी के 32 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं. दोनों पर घोटाले का आरोप लगा है.

इन दोनों पर आरोप है कि संभल के रॉयल पैलेस में सितंबर 2023 में जावेद हबीब और उनके बेटे अनोश हबीब ने सेमिनार आयोजित किया था. इस सेमिनार में लोगों को दो से 20 लाख रुपए तक मुनाफे का लालच देकर निवेश कराया गया था. दो साल बीतने के बाद न तो निवेशकों को कोई मुनाफा मिला और न ही निवेश की गई रकम अब तक लौटाई गई है.

पीड़ितों को क्या लालच दिया गया था

इस मामले की जांच में सामने आया कि आरोपियों ने एफएलसी कंपनी में पैसा निवेश करने पर निवेशकों को 50 से 70 फीसदी मुनाफे का लालच दिया था. निवेशकों ने ठगी के बारे में जानकारी होने के बाद रायसत्ती थाने में दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. दोनों के खिलाफ 23 सितंबर को रायसत्ती थाने में पहला मुकदमा दर्ज किया गया था. उसके बाद से अबतक लगातार 32 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं. 

इन एफआईआर में जावेद हबीब, अनोश हबीब के अलावा सैफुल नाम के एक शख्स को भी आरोपी बनाया गया है. बताया जा रहा है 100 से अधिक लोग पीड़ित हैं, जिन्होंने मुनाफे की लालच में पैसा लगाया था. पुलिस ने जावेद हबीब और उनके पूरे परिवार के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया है. इसका मकसद उनको विदेश भागने से रोकना है.पुलिस ने जावेद हबीब के दिल्ली और मुंबई स्थित ठिकानों पर नोटिस भी चस्पा किया है. संभल पुलिस जावेद हबीब के दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के स्थित ठिकाने पर दबिश भी दी थी. लेकिन जावेद हबीब और उनका बेटा फरार है. पुलिस सभी मुकदमों की विवेचना कर रही है. पुलिस ने सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर मामले की जांच में सहयोग करने के लिए भी कहा गया है. 

