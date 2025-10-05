विज्ञापन
KBC ने चमकाई किस्मत: बाढ़ से तबाह किसान ने जीते 50 लाख, बेटे को बनाएंगे अफसर

एक साधारण किसान होने के बावजूद कैलास पिछले पांच-छह सालों से लगातार KBC में हिस्सा लेने का सपना देख रहे थे. 14 सवालों के सही जवाब देकर 50 लाख रुपये जीतने के बाद उनका यह सपना आखिरकार साकार हो गया है.

KBC ने चमकाई किस्मत: बाढ़ से तबाह किसान ने जीते 50 लाख, बेटे को बनाएंगे अफसर
संभाजीनगर:

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के किसान कैलास कुंतेवाड की किस्मत सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के शो 'कौन बनेगा करोड़पति' (KBC) के मंच पर चमक उठी है. पैठण तहसील के गावटांडा गांव के रहने वाले इस किसान ने KBC में शानदार प्रदर्शन करते हुए 50 लाख रुपये की बड़ी राशि जीती है.

कैलास कुंतेवाड आज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं. उनके पास केवल दो एकड़ जमीन है और परिवार में माता-पिता, पत्नी और बच्चे हैं. गरीबी में जीवन व्यतीत करने वाले कैलास की खेती कभी सूखे तो कभी बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बर्बाद होती रही, जिस कारण उन्हें दूसरों के खेतों में मजदूरी तक करनी पड़ी.

कैलास कुंतेवाड ने NDTV से बातचीत में बताया कि इस जीती हुई राशि से वह सबसे पहले अपने बेटे को पढ़ाकर अफसर बनाएंगे. खेत से लेकर KBC के मंच तक का अपना यह संघर्ष भरा सफर उन्होंने खुद एनडीटीवी को सुनाया. उनकी यह जीत दर्शाती है कि दृढ़ संकल्प और ज्ञान से किसी भी परिस्थिति में किस्मत को बदला जा सकता है.

मोसीन शेख के इनपुट के साथ 
 

