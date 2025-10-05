945 ग्राम सोने का हार, कीमत एक करोड़ से भी अधिक, गुप्त भक्त ने साईं बाबा के मंदिर में कर दिया दान

महाराष्ट्र के शिरडी स्थित प्रसिद्ध साईं बाबा मंदिर में एक भक्त ने अपनी गहरी आस्था का अनोखा उदाहरण पेश किया है. आंध्र प्रदेश के एक गुमनाम साईं भक्त ने साईं बाबा की पुण्यतिथि के समापन अवसर पर 945 ग्राम वजन का सोने का हार, जो नवरत्नों से सुसज्जित है, मंदिर को भेंट किया. इस कीमती हार की कुल कीमत ₹1,02,74,580 (एक करोड़ दो लाख चौहत्तर हजार पांच सौ अस्सी रुपये) आंकी गई है.

शिरडी साईं संस्थान ट्रस्ट के सीईओ गोरक्ष गाडिलकर ने बताया कि दानकर्ता ने अपने नाम को गोपनीय रखने का आग्रह किया था. इसलिए ट्रस्ट ने भक्त की पहचान सार्वजनिक नहीं की है. उन्होंने कहा, “साईं बाबा के भक्त देश और विदेश के हर कोने से अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, लेकिन यह दान भक्ति की उस भावना का प्रतीक है जिसमें व्यक्ति नाम या पहचान से परे सिर्फ़ साईं के चरणों में समर्पित होता है.”

यह भव्य दान साईं बाबा पुण्यतिथि उत्सव के अंतिम दिन किया गया, जब देशभर से हजारों श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए शिरडी पहुंचे थे. मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया था और विशेष आरती व भंडारे का आयोजन किया गया. भक्तों की भीड़ इतनी अधिक थी कि ट्रस्ट को अतिरिक्त सुरक्षा और व्यवस्थाओं की तैनाती करनी पड़ी.

साईं संस्थान ट्रस्ट के अधिकारियों के अनुसार, इस हार को मंदिर की सुरक्षित तिजोरी में रखा गया है और इसे विशेष अवसरों पर साईं बाबा की मूर्ति को पहनाया जाएगा. यह हार शुद्ध सोने का बना है और इसमें नौ रत्न जड़े हुए हैं, जिनमें माणिक, पन्ना, पुखराज, नीलम, मोती और हीरे शामिल हैं. शिरडी में बाबा के दर्शन के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन इस साल की पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया यह दान भक्ति और आस्था की मिसाल बन गया है.