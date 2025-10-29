रामायण का ये एक्टर जूझ रहा है गंभीर इंफेक्शन से, फैमिली ने मांगी आर्थिक मदद, इलाज में लगेंगे इतने लाख रुपये

बॉलीवुड के एक बुरी खबर सामने आई है. मनोज कुमार की 1977 की क्लासिक फिल्म शिर्डी के साईं बाबा में भगवान साईं बाबा का यादगार रोल निभाने वाले एक्टर सुधीर दलवी अस्पताल में भर्ती हैं. वह एक जानलेवा इंफेक्शन सेप्सिस से जूझ रहे हैं. जिसके चलते सुधीर दलवी 8 अक्टूबर, 2025 से मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं.बताया जा रहा है कि एक्टर को इस इंफेक्शन के लिए ज्यादा इलाज की जरूरत है. ऐसे में सुधीर दलवी की फैमिली ने लोगों से मदद की अपील की है.

खबरों की मानें तो सुधीर दलवी के इलाज का खर्च अब तक 10 लाख रुपये से अधिक हो चुका है. डॉक्टरों का अनुमान है कि कुल खर्च 15 लाख रुपये तक पहुंच सकता है. बढ़ते खर्चों को लेकर उनके परिवार ने चिंता जताई है और फैंस के साथ-साथ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से आर्थिक मदद की अपील की है ताकि सुधीर दलवी का इलाज जारी रखा जा सके.

आपको बता दें कि सुधीर दलवी ने भारतीय सिनेमा और टेलीविजन में दशकों तक महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उनकी सबसे यादगार भूमिका शिर्डी के साईं बाबा (1977) में साईं बाबा की थी, जो आज भी दर्शकों के दिलों में बसी है. इसके अलावा, उन्होंने 1987 के टीवी धारावाहिक रामायण में ऋषि वशिष्ठ के किरदार से भी खूब वाहवाही बटोरी. सुधीर दलवी ने जुनून (1978) और चांदनी (1989) जैसी फिल्मों में भी शानदार अभिनय किया. उनकी आखिरी फिल्म 2003 में एक्सक्यूज मी थी, जबकि टीवी पर वे 2006 में वो हुए न हमारे में नजर आए थे.