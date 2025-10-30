विज्ञापन

कपूर खानदान की बेटी ने बढ़ाया साई बाबा एक्टर सुधीर दल्वी की मदद के लिए बढ़ाया हाथ, लोगों ने कहा फुटेज चाहिए

छोटे पर्दे पर साईं बाबा की भूमिका निभाने के लिए जाने जाने वाले एक्टर सुधीर दल्वी की मदद के लिए कपूर फैमिली की बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी ने मदद का हाथ बढ़ाया है. 

शिरड़ी वाले साईं बाबा के रोल में फेमस हुए सुधीर दल्वी
नई दिल्ली:

एक्टर सुधीर दल्वी, जिन्हें टीवी की दुनिया में फैंस साईं बाबा के किरदार के जानते हैं. वह हाल ही में चर्चा में आ गए हैं. दरअसल, 86 वर्षीय एक्टर मुंबई के लीलावती अस्पताल में 8 अक्टूबर 2025 को एडमिट हुए थे. जहां उनका गंभीर सेप्सिस का इलाज चल रहा है, जो एक जानलेवा संक्रमण है, जिसके कारण उनकी हालत गंभीर हो गई है. रिपोर्ट्स की मानें तो एक्टर के इलाज में 10 लाख तक खर्चा हो चुका है. जबकि 15 लाख और ट्रीटमेंट के लिए चाहिए. वहीं उनकी फैमिली ने वित्तिय सहायता इंडस्ट्री के लोगों से मांगी है. लेकिन अब उनकी मदद के लिए कपूर खानदान की बेटी आगे आई हैं. 

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सुधीर दल्वी की मदद के लिए ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया है और एक्टर के मेडिकल फंड में दान किया है. उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया और बताया डन. उनके जल्द ठीक होने की कामना है. वहीं उनके इस पोस्ट पर ट्रोलर्स ने रिएक्शन दिया और कहा, आपने यहां क्यों बताया कि मदद की है. फुटेज चाहिए. 

इस पर रिद्धिमा कपूर साहनी ने अपना जवाब देते हुए लिखा, "जीवन में सब कुछ दिखावे के बारे में नहीं होता है. किसी जरूरतमंद की मदद करना और अपनी क्षमता के अनुसार उसकी मदद करना सबसे बड़ा आशीर्वाद है."

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि सुधीर दल्वी भारतीय सिनेमा और टीवी की दुनिया के जाने मानें कलाकार हैं. उन्होंने 1977 में शिरड़ी के साईं बाबा में साईं बाबा का किरदार निभाया, जिसने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई. इसके बाद वह रामानंद सागर की रामायण में ऋषि वशिष्ठ की भूमिका निभाते हुए नजर आए और अपनी लैगेसी को कायम रखा. वहीं जुनून और चांदनी जैसी फिल्मों में भी वह नजर आए. आखिरी बार में 2003 में आई एक्सक्यूज मी और 2006 में आई वो हुए ना हमारे में नजर आए थे. 
 

