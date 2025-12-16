कमाई की धुरंधर बनी आदित्य धर की फिल्म से नाखुश हैं मेजर मोहित शर्मा के मम्मी पापा, जानें वजह

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी धुरंधर सभी को काफी पसंद आ रही है. क्रिटिक्स से लेकर फैंस तक हर कोई इस फिल्म की तारीफ करते नहीं रुक रहा है. फिल्म में रणवीर सिंह ने एक भारतीय एजेंट का किरदार निभाया था. ये फिल्म जितनी पसंद की जा रही है उतनी ही इसे लेकर कंट्रोवर्सी भी छिड़ी हुई है. कई लोगों का कहना है कि ये मेजर मोहित शर्मा की बायोपिक है. रणवीर सिंह का लुक भी उन्हीं से कॉपी किया गया है. धुरंधर के रिलीज होने से पहले मेजर मोहित शर्मा के पेरेंट्स ने इसकी रोक की मांग भी की थी मगर उसे खारिज कर दिया गया और कहा गया कि ये फिल्म मेजर मोहित शर्मा पर बेस्ड नहीं है. अब इस पर मोहित शर्मा के माता-पिता ने क्या कहा आइए आपको बताते हैं.

मोहित शर्मा पर बनी है धुरंधर?

मेजर मोहित शर्मा के माता-पिता ने एनडीटीवी से खास बातचीत में इस फिल्म के बारे में बात की. उन्होंने कहा- रणवीर सिंह को आप बिल्कुल उसके साथ अटैच करके डाल रहे हैं. जो उन्होंने ट्रेलर रिलीज किया है उसमें भी वही दिखाया है तो कौन आदमी विश्वास नहीं करेगा कि ये मोहित पर नहीं है. दाढ़ी, बाल सब बिल्कुल वैसा है जैसा मोहित बनकर गए थे. मोहित उनके साथ बैठाकर रखा है, उन्होंने फोटो भी डाल रखा है. ये चीज गलत है.

मेकर्स बोले- फिक्शन है धुरंधर

धुरंधर की बात करें तो मेकर्स ने कहा है कि ये फिल्म एक फिक्शन है. उन्होंने ट्रेलर रिलीज के बाद साफ कर दिया था कि ये फिल्म मोहित शर्मा पर नहीं बनी है. इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और आर माधवन अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. फिल्म में रणवीर और अक्षय खन्ना की एक्टिंग की जमकर तारीफ हो रही है. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई भी कर रही है.