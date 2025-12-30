चार्टर्ड अकाउंटेंट से बॉलीवुड हीरो! 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' से मोहित नेहरा का धमाकेदार डेब्यू

मोहित नेहरा की बॉलीवुड यात्रा साहस, अनुशासन और अपने सपनों पर अटूट भरोसे की मिसाल है. एक सफल और योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के बावजूद मोहित ने एक सुरक्षित करियर को अलविदा कहकर अपने बचपन के सपने अभिनय को चुनने का बड़ा फैसला लिया. जहां ज्यादातर लोग स्थिरता को प्राथमिकता देते हैं, वहीं मोहित ने आराम छोड़कर जुनून का रास्ता अपनाया. हालांकि यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा. करीब सात वर्षों तक मोहित ने थिएटर, प्रोफेशनल ट्रेनिंग और लगातार ऑडिशन की कठिन प्रक्रिया से खुद को तराशा. सैकड़ों स्टेज परफॉर्मेंस देने से लेकर बार-बार रिजेक्शन झेलने तक, उन्होंने कभी हार नहीं मानी. उनका पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर था- अपने अभिनय को बेहतर बनाना और धैर्य बनाए रखना.

सालों की मेहनत और संघर्ष आखिरकार रंग लाए, जब मोहित नेहरा को धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म ‘Tu Meri Main Tera, Main Tera Tu Meri' से बॉलीवुड में डेब्यू करने का मौका मिला. यह एक खूबसूरत रोमांटिक एंटरटेनर है, जो प्यार, रिश्तों और भावनाओं की गहराई को बेहद सादगी और संवेदनशीलता के साथ पर्दे पर उतारती है. फिल्म की कहानी और किरदार दर्शकों से तुरंत जुड़ जाते हैं.

फिल्म का सबसे खास और यादगार पल “पहला नशा” गाने पर फिल्माया गया सीन है. इस गाने की मेलोडी और सॉफ्ट रोमांटिक ट्रीटमेंट कहानी में एक अलग ही जादू भर देता है. यह सीन प्रेम की मासूमियत और भावनात्मक गहराई को बेहद खूबसूरती से दर्शाता है, जिसमें मोहित का अभिनय खास असर छोड़ता है.

मोहित नेहरा की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि सफलता का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता. कई बार इसके लिए विश्वास, त्याग और ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करने का हौसला चाहिए होता है. उनकी यात्रा उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को लेकर असमंजस में हैं. मोहित ने साबित कर दिया है कि जो लोग हार नहीं मानते, उनके सपने देर से ही सही, लेकिन जरूर पूरे होते हैं.