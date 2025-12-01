'दोस्त कैसे बच निकला? प्लानिंग से मारा...', शादी में छेड़खानी का विरोध करने वाले रोहित की मौत पर परिवार ने जताई साजिश की आशंका

हरियाणा के भिवानी में एक शादी समारोह के दौरान राष्ट्रीय स्तर के पैरा पावरलिफ्टर रोहित धनखड़ की हत्या कर दी गई. 28 वर्षीय रोहित कई बार जूनियर और सीनियर पैरा नेशनल मेडल जीत चुके थे और एक प्रशिक्षक के रूप में काम कर रहे थे.

क्या है पूरा मामला?

सूत्रों के मुताबिक, बारात में आए कुछ आसामाजिक तत्व लड़कियां छेड़ रहे थे. रोहित ने इसका विरोध किया. लेकिन बाद में उन्होंने इकट्ठा होकर रोहित को पीट-पीटकर बेरहमी से मार डाला. उसकी आंख भी फोड़ी गई और सिर पर बुरी तरह से मारा गया.

रोहित को गंभीर चोटें आईं. पहले भिवानी जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में PGIMS रोहतक रेफर किया गया, जहां दो दिन इलाज के बाद उसकी मौत हो गई.

पत्नी ने जताई साजिश की आशंका

इस मामले पर रोहित धनखड़ की पत्नी का कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी. मेरे पति पहली बार वहां गए थे. हमलावर पांच-छह गाड़ियों में आए और उन पर हमला किया. यह एक सुनियोजित हमला था. रोहित की पत्नी का कहना है कि रोहित का दोस्त जतिन कैसे बच निकला. आम शादी में आए मेहमान ऐसा व्यवहार नहीं करते. रोहित का सिर बीच से फट गया था. उसके पूरे शरीर पर चोटें थीं

परिवार का इकलौता था रोहित

इसके अलावा रोहित की मां ने भी न्याय की मांग की है. बता दें कि रोहित परिवार का इकलौता बेटा था. उसके पिता का निधन आठ साल पहले हो चुका था.

भिवानी पुलिस ने टैगदाना गांव से छह आरोपियों को हिरासत में लिया है और हमले में इस्तेमाल वाहन जब्त कर लिया है. बताया जा रहा है कि पूरा विवाद एक शादी समारोह के दौरान हुआ जहां रोहित की कुछ लड़कों से कहासुनी हो गई. फिर लड़कों ने बदला लेने के लिए रोहित पर रॉड और हॉकी स्टिक से हमला कर दिया. हमले के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. बाद में पुलिस ने मृतक एथलीट की पहचान रोहित धनखड़ के रूप में की.