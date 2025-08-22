विज्ञापन
गुरुग्राम में मन्नापुरम गोल्ड लोन कंपनी में डकैती, तीन आरोपी गिरफ्तार; 8.5 किलो सोना और नकदी लूटने का मामला

मन्नापुरम गोल्ड लोन कंपनी में हथियारबंद डकैती के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

गुरुग्राम में मन्नापुरम गोल्ड लोन कंपनी में डकैती, तीन आरोपी गिरफ्तार; 8.5 किलो सोना और नकदी लूटने का मामला
गुरुग्राम:

गुरुग्राम के सेक्टर-5 थाना क्षेत्र में स्थित मन्नापुरम गोल्ड लोन कंपनी में हथियारबंद डकैती के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों की पहचान सोनीपत निवासी मोहन उर्फ मोहना, सन्नी उर्फ सुनील और करनाल निवासी राहुल उर्फ बेहरा के रूप में हुई है

वारदात की पूरी कहानी
16 अगस्त को शीतला माता रोड स्थित मन्नापुरम गोल्ड लोन कंपनी में कुछ बदमाश ऑडिटर बनकर दाखिल हुए। उन्होंने कंपनी के कर्मचारियों को बंधक बनाया और विरोध करने पर बंदूक की बट से हमला कर घायल कर दिया. इसके बाद आरोपी करीब 8.5 किलो सोना और 8.5 लाख रुपये नकद लूटकर फरार हो गए।

पुलिस ने मौके से सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू की. अपराध शाखा सेक्टर-10 और थाना सेक्टर-5 की संयुक्त टीम ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया. पूछताछ में सामने आया कि आरोपी बोलेरो गाड़ी में आए थे, लेकिन गाड़ी खराब हो जाने पर एक साथी उसे वापस ले गया और बाकी आरोपी वारदात को अंजाम देने कंपनी में घुस गए. कुछ आरोपी कंपनी के अंदर गए, जबकि अन्य बाहर निगरानी करते रहे.

एसीपी क्राइम-2 मुकेश कुमार के अनुसार, आरोपी मोहन के खिलाफ सोनीपत में हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम के तहत 6 मामले, जबकि सन्नी के खिलाफ मारपीट और झगड़े के 3 मामले दर्ज हैं. पुलिस ने बताया कि आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा. रिमांड के दौरान उनसे पूछताछ कर अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जाएगी और लूटी गई संपत्ति की बरामदगी का प्रयास किया जाएगा.

साहिल मनचंदा की रिपोर्ट
 

