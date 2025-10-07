Video: स्कॉर्पियो को रस्सी से बांध थार से घसीट ले गए गुरुग्राम के चोर, चोरी का ये तरीका गजब है!

विज्ञापन
Gurugram Car Theft: गुरुग्राम की कार चोरी की घटना को देखकर ऐसा लग रहा है कि चोरों को गाड़ी चुराने के लिए अब चाबी की जरूरत ही नहीं. मतलब सड़क किनारे खड़ी आपकी कार अब सुरक्षित नहीं है. इस घटना ने सड़क पर गाड़ी पार्क करने को लेकर चिंता बढ़ा दी है. 

गुरुग्राम में कार चोरी का अनोखा तरीका.
  • गुरुग्राम में चोरों ने बिना चाबी के स्कॉर्पियो गाड़ी को थार से रस्सी बांधकर घसीट कर चोरी कर लिया.
  • चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसने लोगों में गाड़ियों की सुरक्षा को लेकर डर बढ़ गया है.
  • चोरों ने गाड़ी चोरी का नया तरीका अपनाया है, जिससे सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को लेकर चिंता बढ़ गई है.
गुरुग्राम:

दिल्ली-एनसीआर के चोर भी गजब हैं. पहले नकली चाबी बनवाकर गाड़ी चुराया करते थे, लेकिन अब चोरों ने गाड़ी चोरी का नया जुगाड़ निकाल लिया है. हरियाणा के गुरुग्राम से ऐसा ही एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें गाड़ी चोरी का तरीका हैरान कर देगा.चोरों ने पहले सड़क पर खड़ी स्कॉर्पियो को स्टार्ट करके ले जाने की कोशिश की. लेकिन जब वह इसमें कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने ऐसा जुगाड़ लगाया, जिसे देखकर खोई भी अपनी गाड़ी सड़क किनारे खड़ी रहने से अब डरने लगेगा.

गुरुग्राम के कार चोर तो गजब निकले!

चोर अपने साथ एक थार लेकर वहां पहुंचे और रस्सी की मदद से उससे स्कॉर्पियो को बांधा और घसीटते हुए लेकर फुर्र हो गए. ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. गाड़ी चोरी का ये तरीका हैरान करने वाला है. इस वीडियो को देखने के बाद लोग अब कहीं भी गाड़ी पार्क करने से खौफ खाने लगेंगे.क्यों कि चोरों को गाड़ी चुराने के लिए चाबी की जरूरत ही नहीं. मतलब सड़क निकारे खड़ी कार अब सुरक्षित नहीं है.चोरों की नजर उस पर गड़ी हो सकती है. इस घटना ने सड़क पर गाड़ी पार्क करने को लेकर चिंता बढ़ा दी है. 

कार पार्किंग को लेकर बढ़ी चिंता 

कार चोरी का ये तरीका लोगों को न सिर्फ हैरान कर रहा है बल्कि सोशल मीडिया पर इसे जमकर शेयर भी किया जा रहा है. इस वीडियो में शातिर चोरों की चालाकी को देखा जा सकता है. अब तक ये पता नहीं चल सका है कि इस मामले में कोई मामला दर्ज अब तक किया गया है या नहीं. हालांकि इस घटना के बाद वाहन सेफ्टी को लेकर चिंता पैदा हो गई है. क्यों कि ज्यादातर लोग अपनी गाड़ियों को घर के बाहर या सड़क निकारे पार्क कर देते हैं. अब तो चोरों को चाबी की जरूरत ही नहीं वह तो कार को उठाकर ही ले जा रहे हैं.

