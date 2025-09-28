स्पीड इतनी की गेंद की तरह सड़क पर पलटने लगी पिकअप वैन, पुणे का ये वीडियो आपको हैरान कर देगा

महाराष्ट्र के पुणे-सोलापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए सड़क हादसे का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में एक तेज रफ्तार पिकअप वैन बेकाबू होकर सड़क पर पलटती दिख रही है. सड़क हादसे का ये वीडियो अब जमकर वायरल हो रहा है. घटना वखारी के पास की बताई जा रही है. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है. बताया जा रहा है कि इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई है जबकि कई घायल हुए हैं.

इस सड़क हादसे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दिख रहा है कि एक तेज रफ्तार पिकअप वैन बेकाबू होकर हाईवे के दूसरी तरफ से आ रहे एक पिकअप वैन पर आकर गिर जाती है. वीडियों में दिख रहा है कि जो वैन दुर्घटना का शिकार हुई उसकी स्पीड काफी ज्यादा थी.

ऐसे में पिकअप वैन का चालक उसपर अपना नियंत्रण नहीं रख पाया और वह डिवाइडर से टकराकर पलट गई. पुलिस के अनुसार इस दुर्घटना में एक शख्स की मौत हुई है जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं.

