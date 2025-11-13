बाइक पर लगाई 'Will Run' वाली नंबर प्लेट, पुलिस को दिया पकड़ने का चैलेंज, ऐसे निकली हेकड़ी

फैंसी नंबर प्लेट पर चालान का सख्त नियम है. इसके बाद भी कई लोग कारों और बाइकों पर इस तरह की नंबर प्लेट लगाकर खुलेआम शान से घूमते हैं. ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र के पुणे से सामने आया है. यहां एक लड़का न सिर्फ बाइक पर फैंसी नंबर प्लेट लगाकर घूम रहा था बल्कि पुलिस को उसे पकड़ने का चैलेंज भी दे रहा था. ये तो बिल्कुल वैसा हो गया कि चोरी की चोरी और ऊपर से सीना जोरी.

पुलिस को चैलेंज करना पड़ा भारी, निकली लड़के की हेकड़ी

Will Run लिखे नंबर प्लेट वाली बाइक पर घूमने वाले लड़के की हिमाकत तो देखो पहले तो फैंसी नंबर प्लेट और फिर पुलिस को एक्स पर टैग कर चैलेंज दिया, ' कैच मी इफ यू कैन'. फिर क्या था पुणे पुलिस लग गई उसे ढूढने. पुलिस ने उसके चैलेंज को स्वीकर किया और आखिरकार 1 घंटे में उसे ढूंढ निकाला. पुलिस के हत्थे चढ़ते ही लड़के की सारी हेकड़ी निकल गई.

लड़के का माफीनामा- कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे

पुलिस ने उसे सबक सिखाते हुए उससे माफी भी मंगवाई. लड़के की माफी का एक वीडियो पुणे पुलिस ने एक्स पर शेयर किया है, जिसमें वह कहता नजर आ रहा है,' फैंसी नंबर प्लेट मत लगाओ, पुणे पुलिस के सामने कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे.' पुलिस ने यह कार्रवाई इसलिए की है, क्योंकि गाड़ी पर फैंसी नंबर प्लेट लगाना कानून के दायरे में नहीं आता है. एक्स पर जारी वीडियो में लड़के ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए माफी मांगी है.

लड़के का माफीनामा पुलिस ने किया शेयर

हाथ जोड़कर जमीन पर बैठे लड़के ने माफी मांगते हुए कहा कि उसने अपनी बाइक नंबर प्लेट बदलवाया था और फैंसी नंबर प्लेट लगाया था. उसके दोस्तों ने इसका फोटो एक्स पर डालकर पुलिस को टैग कर दिया, जिसमें लिखा था कि दम है तो पकड़कर दिखाओ. जिसके बाद पुलिस ने उसे एक घंटे में पकड़ लिया. लड़के ने पुणे पुलिस से माफी मांगते हुए कहा कि कोई भी नंबर प्लेट लगाओ लेकिन फैंसी नंबर प्लेट मत लागओ. पुणे पुलिस के सामने अगर तुम कायदे में रहोगे तो ही फायदे में रहोगे.