21 से 26 जनवरी तक दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ घंटे तक बंद रहेगी उड़ानें, जानें क्यों हो रहा ऐसा

- गणतंत्र दिवस समारोह की सुरक्षा के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन छह दिन तक कुछ घंटों के लिए बंद
- 21 से 26 जनवरी तक सुबह दस बजकर बीस मिनट से दोपहर बारह बजकर पैंतालीस मिनट तक उड़ानें बंद रहने की सूचना
- इसका असर घरेलू, अंतरराष्ट्रीय दोनों उड़ानों पर पड़ेगा जिससे उड़ानों के समय में बदलाव या रद्द होने की संभावना
गणतंत्र दिवस नजदीक आते ही दिल्ली में सुरक्षा एकदम चाक-चौबंद होने लगी है. जगह-जगह पर पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ डटी हुई है. इस बीच गणतंत्र दिवस समारोह की सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर उड़ानों का संचालन छह दिनों तक रोजाना कुछ घंटों के लिए बंद रहेगा. एयरपोर्ट पर यह अस्थायी रोक 21 जनवरी से 26 जनवरी तक लागू होगी.
कितने समय तक बंद रहेगा एयरपोर्ट?
सरकारी नोटिस टू एयरमेन (NOTAM) के मुताबिक, इन छह दिनों में रोजाना सुबह 10:20 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक यानी करीब 145 मिनट तक उड़ानें बंद रहेंगी. गौर करने वाली बात ये है कि यह समय एयरपोर्ट के सबसे व्यस्त स्लॉट में आता है, जब घरेलू उड़ानों के यात्री यूरोप और अन्य शहरों के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ते हैं. ऐसे में इससे बहुत सी फ्लाइट प्रभावित होगी.
क्यों लगाई गई रोक?
यह रोक गणतंत्र दिवस की रिहर्सल, सुरक्षा ड्रिल और समारोह के दौरान होने वाले एयर शो और फ्लाईपास्ट के लिए लगाई गई है. जाहिर सी बात है कि इस दौरान एयरस्पेस को सुरक्षित रखना सबसे जरूरी होता है ताकि हर हाल में वीवीआईपी मूवमेंट और विमानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. यह हर साल गणतंत्र दिवस से पहले की जाने वाली मानक प्रक्रिया है.
किस पर पड़ेगा असर?
इस रोक का असर न सिर्फ घरेलू बल्कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी पड़ेगा. टोरंटो, वॉशिंगटन, ताशकंद, काठमांडू और कोलंबो जैसी डेस्टिनेशन के लिए उड़ानों में देरी या शेड्यूल बदलाव हो सकता है. एयरलाइंस को सलाह दी गई है कि कुछ उड़ानें रद्दभी की जा सकती हैं, जबकि कई उड़ानों के समय में बदलाव होगा. यात्रियों को रीबुकिंग का सामना करना पड़ सकता है, जिससे एयरलाइंस के लिए ऑपरेशनल चुनौतियां बढ़ेंगी.
फॉग से बढ़ सकती है परेशानी
दिल्ली में जनवरी के दौरान कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है. ऐसे में एयरलाइंस को सीमित समय में ज्यादा उड़ानों का संचालन करना होगा, जिससे भीड़ और देरी की संभावना बढ़ सकती है.
यात्रियों के लिए जरूरी सलाह
- अपनी फ्लाइट की अपडेट्स एयरलाइन की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर चेक करें
- एयरपोर्ट समय से पहले पहुंचें क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम बढ़ सकता है
- एयरलाइन के साथ अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट रखें ताकि रीबुकिंग या शेड्यूल बदलाव की जानकारी समय पर मिले
- अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए अतिरिक्त समय का बफर रखना चाहिए
- जहां संभव हो, फ्लेक्सिबल टिकट बुक करें ताकि आखिरी समय में बदलाव को मैनेज किया जा सके
