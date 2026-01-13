अपराधियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, अलग-अलग गैंग के 100 से ज्यादा गुर्गे गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजधानी में संगठित अपराध पर लगाम लगाने के लिए बड़ी कार्रवाई की है. ‘ऑपरेशन गैंग बर्स्ट' नाम से चलाए गए इस अभियान में पुलिस ने अलग-अलग गैंग के 100 से ज्यादा गुर्गों को गिरफ्तार किया है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह ऑपरेशन दो दिन तक चला और इसमें कई जिलों में छापेमारी की गई. गिरफ्तार किए गए आरोपियों पर हत्या, लूट, रंगदारी और हथियारों की तस्करी जैसे कई गंभीर आरोप हैं.