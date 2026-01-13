विज्ञापन
विशेष लिंक

अपराधियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, अलग-अलग गैंग के 100 से ज्यादा गुर्गे गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया है.

Read Time: 1 min
Share
अपराधियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, अलग-अलग गैंग के 100 से ज्यादा गुर्गे गिरफ्तार
नई दिल्ली:

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजधानी में संगठित अपराध पर लगाम लगाने के लिए बड़ी कार्रवाई की है. ‘ऑपरेशन गैंग बर्स्ट' नाम से चलाए गए इस अभियान में पुलिस ने अलग-अलग गैंग के 100 से ज्यादा गुर्गों को गिरफ्तार किया है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह ऑपरेशन दो दिन तक चला और इसमें कई जिलों में छापेमारी की गई. गिरफ्तार किए गए आरोपियों पर हत्या, लूट, रंगदारी और हथियारों की तस्करी जैसे कई गंभीर आरोप हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Police Operation, Operation Gang Burst, Delhi Special Cell, Gangsters Arrested, Delhi Gang War
Get App for Better Experience
Install Now