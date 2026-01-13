दिल्ली में ठंड का सितम जारी, कल कोल्ड वेव का अलर्ट, चंडीगढ़ में सबसे ठंडा दिन आज

राजधानी दिल्ली में ठंड का प्रकोप बना हुआ है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक 14 जनवरी को दिल्ली के कुछ इलाकों में कोल्ड वेव की स्थिति रह सकती है. अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, हालांकि इसके बाद तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की धीरे-धीरे बढ़ोतरी के संकेत हैं.

IMD के अनुसार अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे रह सकता है. 15 जनवरी के बाद न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी संभव है. वहीं अधिकतम तापमान अगले तीन दिनों तक सामान्य से नीचे रहने की संभावना है, उसके बाद इसमें इजाफा होगा.

कल छाएगा कोहरा!

मौसम विभाग ने बताया कि 13 जनवरी की रात और 14 जनवरी की सुबह हल्का से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है. अगले 6 दिनों तक सुबह के समय कोहरा परेशान कर सकता है.

पिछले 24 घंटे का हाल

दिल्ली के कई इलाकों में कोल्ड वेव की स्थिति दर्ज की गई. पालम एयरपोर्ट पर सुबह 7:30 बजे 600 मीटर दृश्यता दर्ज की गई, जो 8 बजे उथले कोहरे में रही. न्यूनतम तापमान 3-4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 17-21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया.

चंडीगढ़ में सबसे ठंडा दिन

इसके अलावा पंजाब और हरियाणा मंगलवार को भीषण ठंड की चपेट में रहे और दोनों राज्यों की साझा राजधानी चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो पिछले नौ वर्षों में सबसे कम है.

पंजाब के कई शहरों में कड़ाके की ठंड

मौसम विभाग के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी ‘पीटीआई-भाषा' को बताया कि चंडीगढ़ में 11 जनवरी, 2017 को न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस और 24 जनवरी, 2016 को न्यूनतम तापमान 2.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. पंजाब के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ी, जहां एसबीएस नगर के बल्लोवाल सौंखरी में तापमान शून्य डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. बठिंडा में न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि लुधियाना, पटियाला और अमृतसर में न्यूनतम तापमान क्रमशः 2.6 डिग्री, तीन डिग्री और 4.1 डिग्री सेल्सियस रहा.

फरीदकोट और होशियारपुर भी भीषण ठंड की चपेट में हैं जहां क्रमशः न्यूनतम तापमान दो डिग्री और 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हरियाणा में हिसार और नारनौल में भीषण ठंड का दौर जारी है जहां न्यूनतम तापमान क्रमशः 1.5 डिग्री और 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

हरियाणा में कैसी है ठंड

गुरुग्राम में सोमवार को न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था जबकि मंगलवार को न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. करनाल में न्यूनतम तापमान दो डिग्री, रोहतक में 3.8 डिग्री, अंबाला में 4.2 डिग्री जबकि फरीदाबाद में न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.