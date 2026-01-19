क्या टूट जाएगा प्रतीक और अपर्णा का ढाई दशक पुराना रिश्ता, कैसा रहा है मुलायम सिंह यादव के इस बेटे का सफर

जनवरी की इस ठंड में एक इंस्टाग्राम पोस्ट ने यूपी का तापमान बढ़ा दिया है. यह पोस्ट है सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का. उन्होंने अपनी पत्नी अपर्णा बिष्ट यादव को स्वार्थी बताते हुए उनसे तलाक लेने की घोषणा की है. प्रतीक ने आरोप लगाए हैं कि अपर्णा ने उनका परिवार बरबाद कर दिया है. प्रतीक सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी के बेटे हैं. प्रतीक और अपर्णा काफी लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे. दोनों की शादी 2011 में यादव परिवार के पैतृक गांव सैफई में काफी धूमधाम से हुई थी. दोनों की दो बेटियां हैं. समाजवादी पार्टी से राजनीति शुरू करने वाली अपर्णा इन दिनों बीजेपी में हैं. तलाक की खबरों पर अभी न तो अपर्णा यादव और न ही प्रतीक की तरफ से भी आधिकारिक बयान नहीं आया है.

प्रतीक यादव ने क्या कहा है

प्रतीक ने अपर्णा पर आरोप लगाते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा है, ''मैं इस स्वार्थी औरत से जल्द से जल्द तलाक लेने जा रहा हूं. इसने मेरे पारिवारिक रिश्ते बर्बाद कर दिए. इसका एकमात्र लक्ष्य है मशहूर और प्रभावशाली होना. इस समय मेरी मानसिक स्थिति बहुत खराब है. इसे कोई परवाह नहीं है. इसे सिर्फ अपनी ही चिंता है. मैंने कभी ऐसी बुरी आत्मा नहीं देखी. मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने इससे शादी की.''

करीब दस साल तक डेट करने के बाद अपर्णा औ प्रतीक ने परिवारों की रजामंदी से शादी कर ली थी.

प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे हैं. उनके पिता का नाम चंद्रप्रकाश गुप्ता है, जिनसे उनकी मां ने 1989 में तलाक ले लिया था. साधना गुप्ता से शादी के बाद मुलायम सिंह यादव ने प्रतीक को अपना लिया था. वहीं अपर्णा के पिता अरविंद सिंह बिष्‍ट एक पूर्व पत्रकार हैं. वहीं उनकी मां अंबी बिस्‍ट सरकारी अधिकारी. सपा की सरकार में अरविंद बिष्ट को सूचना आयुक्‍त बनाया गया था. अपर्णा और प्रतीक की शुरुआती पढ़ाई लखनऊ के ही अलग-अलग स्कूलों में हुई.दोनों साल 2000 से एक दूसरे को जानते हैं. दोनों ने काफी लंबे समय तक डेट किया. परिवारों की रजामंदी के बाद दोनों 2012 में शादी के बंधन में बंध गए थे. इस हाई प्रोफाइल शादी में राजनीति, फिल्म और उद्योग जगत के बड़े सितारे शामिल हुए थे. प्रकीक यादव रियल एस्टेट और फिटनेस के कारोबार से जुड़े हैं. उनका लखनऊ में 'द फिटनेस प्लैनेट' नाम से एक जिम है. वो पशु कल्याण के क्षेत्र में भी काम करते हैं. वो गाय और कुत्तों के लिए काम करते हैं.

अपर्णा बिष्ट यादव का राजनीतिक सफर

राजनीतिक परिवार में शादी होने के बाद अपर्णा ने भी राजनीति में कदम बढ़ा लिए. हलांकि सपा में रहते हुए अपर्णा ने आरक्षण को लेकर एक विवादास्पद बयान दे दिया था. इसके बाद उनकी काफी आलोचना हुई थी. सपा ने उन्हें 2017 के विधानसभा चुनाव में टिकट भी दिया था. लेकिन उन्हें बीजेपी की रीता जोशी के हाथों 33 हजार से अधिक वोटों से हार का सामना करना पड़ा था. इस हार के लिए अपर्णा ने इशारों ही इशारों में पार्टी आलाकमान को ही कठघरे में खड़ा किया था. कहा जाता है कि अपर्णा राजनीति के क्षितिज पर मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू डिंपल यादव की तरह चमकना चाहती हैं. लेकिन सपा में रहते हुए उन्हें इसके आसार नजर नहीं आ रहे थे. इसलिए 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अपर्णा सपा छोड़ बीजेपी में शामिल हो गईं. उन्होंने लखनऊ की सरोजिनीनगर सीट के लिए दावेदारी भी की, लेकिन बीजेपी ने टिकट नहीं दिया. इसके बाद उन्हें 2024 में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया. वो अभी भी इस पद पर हैं. पिछले दिनों लखनऊ के केजीएमयू में शादी के लिए धर्म बदलने का दबाव बनाने के एक मामले में अपर्णा काफी सक्रिय रही थीं. इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की थी.



अपनी दोनों बेटियों के साथ अपर्णा बिष्ट यादव और प्रतीक यादव.

प्रतीक यादव और अपर्णा बिष्ट यादव कई मौकों पर साथ-साथ देखे जाते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक सेल्फी में दोनों काफी खुश नजर आ रहे थे. प्रतीक और अपर्णा पिछले साल नवंबर में अखिलेश यादव के चचेरे भाई आर्यन यादव की शादी में अपनी बेटियों के साथ सैफई में नजर आए थे. दोनों ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ-साथ परिवार के दूसरे बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लिया था. अपर्णा यादव अपनी बेटियों के साथ अक्सर नजर आती हैं. वो इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती हैं.अपर्णा ने बीते साल 16 दिसंबर को एक्स पर पोस्ट की थी. इसमें प्रतीक यादव मूर्तियों पर जल छिड़कते हुए नजर आ रहे हैं. इसमें अपर्णा ने प्रतीक को टैग करते हुए उनका आभार भी जताया है.

प्रतीक के इस इंस्टाग्राम पोस्ट पर अभी न तो अपर्णा यादव का कोई आधिकारिक बयान आया है और न प्रतीक यादव का.लेकिन प्रतीक के इंस्टाग्राम पोस्ट ने चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है. लोगों की नजरें इस बात पर लगी हुईं है कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवारों में से एक का यह कपल अगला कदम क्या उठाता है.

