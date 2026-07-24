केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का इस्तीफा, राष्ट्रपति ने तत्काल प्रभाव से किया स्वीकार

केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उनके इस्तीफे को राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है. राष्ट्रपति कार्यालय से मिली जानकारी में बताया गया है कि पीएम की सलाह पर मंत्री परिषद से रवनीत सिंह का इस्तीफा स्वीकार किया गया है. उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार हुआ है. सूत्रों से जानकारी मिली है कि वह पंजाब के विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं. पार्टी उन्हें इलेक्शन में अहम भूमिका दे सकती है. इसके अलावा वह खुद भी किसी अहम सीट से उतर सकते हैं. लंबे समय से इसकी चर्चा थी कि रवनीत सिंह बिट्टू को केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी से हटाकर पंजाब भेजने पर विचार चल रहा है.