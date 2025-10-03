विज्ञापन
बारिश में घंटों नहीं जला जिद्दी रावण, दिल्ली से पटना तक... रेनकोट, छाते और पॉलीथिन ओढ़ रावण दहन देखने डटे रहे लोग

दिल्ली, नोएडा से लेकर बिहार की राजधानी पटना तक दशहरे के दिन बारिश का दौर देखने को मिला. बारिश के बीच भी रामलीला में रावण और मेघनाद के पुतलों को जलता देखने के लिए लोग डटे रहे.

Ravan Dahan
नई दिल्ली:

दशहरा के दिन खिली धूप के बाद दिल्ली हो या पटना, हजारों की भीड़ रामलीला मैदानों पर रावण दहन देखने को उमड़ी थी. लेकिन बेमौसम बारिश ने धू-धू कर रावण का पुतला जलते देखने की उनकी ख्वाहिशों पर पानी फेर दिया. लेकिन परिवार समेत रावण को जलता देखने पहुंचे लोगों का जोश ठंडा नहीं हुआ, वो छाता, रेनकोट या पॉलीथिन ओढ़कर रावण को जलता देखने के लिए इंतजार करते रहे. दिल्ली के परेड ग्राउंड में आयोजित रामलीला में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने रावण दहन किया. इस दौरान 50 फीट ऊंचे रावण और 45-45 फीट ऊंचे मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए गए.

दशहरा मेले में रावण का सिर लटका
बिहार में पटना के गांधी मैदान में दशहरा मेले के दौरान रावण दहन से पहले रावण का पुतले का सिर टूटकर लटक गया. तेज बारिश और तूफानी हवाओं से पुतला टूट गया. उस वक्त रामलीला मैदान में हजारों की भीड़ रावण दहन देखने पहुंची थी. भारी बारिश और तेज हवाओं के बीच पटना की सबसे बड़ी पूजा समिति गांधी मैदान दुर्गा पूजा एवं दशहरा समिति की तैयारियों में खलल पड़ा. बारिश के बावजूद दर्शक छाता और रेनकोट पहनकर भी रावण दहन देखने को डटे रहे.

Ravan

Ravan

पटना में बोरिंग रोड, कंकड़बाग, अशोक नगर, कदमकुआं में भी पूजा पंडालों और रामलीला मैदान में बारिश के बीच भारी भीड़ उमड़ी. पटना शहर में तेज हवा में रावण पुतले का सिर टूटने के बाद आयोजकों ने घोषणा की कि बारिश थमते ही फिर रावण दहन होगा. लोग बारिश और कीचड़ के बीच सेल्फी लेते रहे.

Ravan

Ravan

बारिश से रावण के पुतले भीग गए
दिल्ली में बारिश के कारण दशहरा उत्सव में खलल पड़ा. बारिश से रावण के पुतले भीग गए और रामलीला से जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम भी रद्द हो गए. पीएम मोदी को इंद्रप्रस्थ रामलीला कमेटी के रावण दहन में शामिल होना था. अचानक भारी बारिश से अमित शाह का पीतमपुरा में कार्यक्रम रद्द हो गया.

Ravana

Ravana

इंद्रप्रस्थ रामलीला कमेटी के आयोजकों का कहना था कि रामलीला मैदान में पानी भर गया था. भारी बारिश से अमित शाह पीतमपुरा के नेताजी सुभाष प्लेस स्थित डीडीए ग्राउंड में केशव रामलीला समिति के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके.

दिल्ली में बारिश का दौर
भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, दिल्ली में लाल किला से लेकर पीतमपुर, आनंद विहार, मयूर विहार, उत्तम नगर जैसे ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश हुई. पूर्वी दिल्ली की हनुमंत धार्मिक रामलीला में पुतले का एक बड़ा हिस्सा भीग गया, लेकिन बाकी हिस्से को हमने प्लास्टिक की चादरों से ढककर किसी तरह बचा लिया.

Ravan Dahan

Ravan Dahan

आदर्श रामलीला कमेटी ने प्लास्टिक से ढंका रावण
दिल्ली अशोक विहार की आदर्श रामलीला कमेटी में भारी बारिश के कारण रावण के पुतले को बचाने में मेहनत करनी पड़ी. इसे प्लास्टिक से ढकना पड़ा लेकिन ज्यादातर हिस्सा भीग गया. पुतले पर पेट्रोल और डीजल डालकर उसे जलाने की कोशिश की गई लेकिन इसमें आग नहीं लग रही थी.

Ramleela

Ramleela

रावण के पुतले के नीचे छिपे लोग
पीतमपुरा के आर्यन हेरिटेज फाउंडेशन की रामलीला में पुतले का 10 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा भीग गया था क्योंकि हमने बाकी हिस्से को प्लास्टिक से ढंक दिया था. दिल्ली लालकिला रामलीला मैदान में तो बारिश के बीच खुद को बचाने के लिए लोग रावण के पुतले के नीचे ही छिप गए.

Ravan

Ravan

बंगाल में सिंदूर खेला का उत्सव
बंगाल में दुर्गा पूजा उत्सव के समापन पर बारिश के बीच 'घोट विसर्जन' (प्रतीकात्मक विसर्जन) और सिंदूर खेला जैसे पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ मनाया गया. कोलकाता में लाल किनारी वाली साड़ियों में महिलाओं ने बागबाजार और कुमारटुली सर्बोजोनिन की सामुदायिक पूजा में 'सिंदूर खेला' में भाग लिया. ब्रह्मपुर के शोभाबाजार राजबाड़ी और कासिमबाजार राजबाड़ी शामिल थे. बेलूर मठ में भी पारंपरिक अनुष्ठान किए गए.

Sindoor Khela

Sindoor Khela

श्रीनगर के इंदिरा नगर स्थित में एक मंदिर से दशहरा स्थल तक एक शोभायात्रा निकाली गई. यह यात्रा 33 वर्षों के अंतराल के बाद 2023 में फिर से शुरू हुई थी. कर्नाटक के मैसुरु शहर में 11 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध दशहरा उत्सव का विजयादशमी के भव्य शोभायात्रा के साथ समापन हो गया.

नाडा हब्बा यानी कर्नाटक में राज्य उत्सव मैसुरु दशहरा या शरणा नवरात्रि भी धूमधाम से मना. हजारों लोग जंबू सवारी देखने उमड़े. अभिमन्यु नाम के हाथी की अगुवाई में एक दर्जन सजे-धजे हाथियों की शोभायात्रा निकली. अभिमन्यु की पीठ पर मैसुरु और यहां के राजपरिवार की अधिष्ठात्री देवी चामुंडेश्वरी का विग्रह 750 किलो के स्वर्णिम हौदा या अंबरी में स्थापित किया गया.

उत्तर प्रदेश में हालांकि नोएडा गाजियाबाद में को छोड़कर कहीं बारिश देखने को नहीं मिली. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजयादशमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में गोरक्षपीठाधीश्वर के साथ महायोगी गुरु गोरखनाथ की विशेष पूजा की.

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू शहर के रथ मैदान में सप्ताह भर चलने वाला कुल्लू दशहरा उत्सव शुरू हो गया है. यह दशहरा तब शुरू होता है, जब भारत में दशहरा समाप्त होता है और इसमें आसपास के गांवों से देवी-देवताओं की भव्य शोभायात्रा और समागम होता है. इसकी शुरुआत कुल्लू घाटी के देवता भगवान रघुनाथ के आगमन से होती है.

