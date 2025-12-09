दिल्ली में अगले 2 दिनों में पलटेगा मौसम... कड़ाके की ठंड और कोहरे का कहर, शीत लहर सताएगी

Delhi Weather News: दिल्ली एनसीआर में भले ही दिसंबर के शुरुआती दिनों में ज्यादा ठंड का अहसास नहीं हो रहा है, लेकिन जल्द ही मौसम पलटने वाला है.अगले दो दिनों में न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़कने वाला है. जबकि अधिकतम तापमान भी थोड़ा कम रहकर 24 डिग्री के आसपास होगा. साथ ही शीत लहर भी कंपकंपाएगी. दिल्ली में अगले हफ्ते के मौसम के पूर्वानुमानों की बात करें तो 10 से 14 दिसंबर तक कुछ इलाकों में घना या आंशिक कोहरा और ठंड पड़ने का अनुमान जताया जा रहा है. नोएडा और गाजियाबाद में भी न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं.

मौसम विभाग का कहना है कि 9 से 12 दिसंबर के बीच मध्य पूर्वी और उत्तरी प्रायद्वीप भारत में शीत लहर की स्थिति बनी रहेगी. 10 दिसंबर से पश्चिम भारत से सटे उत्तर पश्चिम इलाकों में 12 दिसंबर तक यही हालात रहेंगे.

अगले 2 दिनों में उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की कमी देखने को मिल सकती है. जबकि अगले तीन दिनों की बात करें तो यह कमी 2 से 4 डिग्री तक रह सकती है. ऐसे में तापमान में गिरावट पाला गिरने की शुरुआत हो सकती है.



सीकर जिले में फतेहपुर सबसे ठंडे इलाकों में रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है. राजस्थान के नागौर, बीकानेर, चुरु और अलवर जिलों में भी तापमान 5 से 6 डिग्री के बीच बना हुआ है. करौली, पिलानी में भी शीत लहर का असर है. अमरनाथ यात्रा आधार शिविर जम्मू-कश्मीर में सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां टेंपरेटर शून्य से 4.3 डिग्री नीचे रहा.

delhi weather

पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 3 से 7 डिग्री के बीच दर्ज किया गया.मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का विदर्भ, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में अलग-अलग स्थानों पर शीत लहर चलने का अलर्ट है. दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री था. जो एक दिन पहले के 6.8 डिग्री से अधिक है लेकिन सामान्य से 1.6 डिग्री कम है. दिल्ली में अधिकतम तापमान 24.7 डिग्री रहा.दिल्ली में वायु प्रदूषण का मानक एक्यूआई अभी भी 300 से 350 के बीच बना हुआ है.