नाबालिग लड़कियों को पहले बहला-फुसलाकर ले गए साथ फिर किया रेप, हैदराबाद की ये घटना हैरान कर देगी
हैदराबाद में नाबालिग लड़कियों से रेप
हैदराबाद:

हैदराबाद से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां तीन शख्स नाबालिग लड़कियों को पहले बहला-फुसलाकर अपने साथ अपने साथ ले गए और बाद में उनके साथ रेप किया. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार जिन लड़कियों के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है वो नौवीं की छात्रा हैं. पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि पीड़ित लड़कियां 20 सितंबर को अपने परिवारों को घर से ये बता कर निकली थीं कि वह स्कूल में बथुकम्मा (तेलंगाना में दशहरा उत्सव) समारोह में शामिल होने जा रही हैं. 

पुलिस की जांच में पता चला है कि तीन आरोपी बृहत्तर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) में संविदा कर्मचारी हैं. तीनों की पहचान 19 वर्षीय और उसके दोस्तों वामसी अरविंद (22) और नीरज (21) के रूप में की गई है. इन लोगों ने पहले लड़कियों से संपर्क किया था. कथित तौर पर इन पुरुषों ने लड़कियों को अपने साथ एक यात्रा पर चलने के लिए मना लिया था.

पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी पहले लड़कियों को दोपहर के भोजन के लिए हैदराबाद के एक होटल में ले गए, जहाँ उन्होंने उनका विश्वास जीत लिया. वहां से, उन्होंने नाबालिगों को यादगिरिगुट्टा जाने के लिए मना लिया.वहां पहुंचने पर, आरोपियों ने एक स्थानीय लॉज में तीन अलग-अलग कमरे बुक किए, जहां उन्होंने कथित तौर पर लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया.

अगले दिन, लड़कियों को तरनाका में छोड़ दिया गया. डर के मारे, उन्होंने शुरू में इस घटना को अपने तक ही सीमित रखा. हालांकि, बाद में उन्होंने अपने माता-पिता को बताया, जिन्होंने तुरंत पुलिस से संपर्क किया.शिकायत के आधार पर, अलवल पुलिस ने मामला दर्ज किया। पीड़ितों को काउंसलिंग और मेडिकल जांच के लिए भरोसा केंद्र भेजा गया, जहां यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई.अधिकारियों ने तीन आरोपियों के साथ-साथ कमरे किराए पर देने वाले लॉज मैनेजर सोमेश को भी गिरफ्तार कर लिया है. चारों को हिरासत में ले लिया गया है.पुलिस ने शुरू में 20 सितंबर को एक "गुमशुदगी" की शिकायत दर्ज की थी, लेकिन अपराध की पूरी हद तब उजागर हुई जब लड़कियों ने अपने भयावह अनुभव बताया. 

