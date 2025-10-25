विज्ञापन
विशेष लिंक

मोबाइल चोर का पीछा कर रही थी पुलिस...तभी चलने लगीं गोलियां, हैदराबाद में ये हुआ क्‍या 

शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार, हैदराबाद के साउथ ईस्ट जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (डीसीपी) चैतन्य अपने गनमैन के साथ एक संदिग्ध मोबाइल चोर का पीछा कर रहे थे.

Read Time: 2 mins
Share
मोबाइल चोर का पीछा कर रही थी पुलिस...तभी चलने लगीं गोलियां, हैदराबाद में ये हुआ क्‍या 
  • हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट के साउथ ईस्ट जोन में एक संदिग्ध मोबाइल चोर का पीछा करते समय गोली चली.
  • डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस चैतन्य और उनके गनमैन ने संदिग्ध को पकड़ने की कोशिश की थी.
  • संदिग्ध ने चाकू से डीसीपी पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद गनमैन का हथियार लेकर फायरिंग हुई.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
हैदराबाद:

हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट की सीमा में संदिग्‍ध का पीछा करने की घटना में एक अधिकारी ने मोबाइल चोर पर गोली चला दी. शनिवार को हुई इस घटना के बाद से ही तनाव का माहौल है. बताया जा रहा है कि घटना हैदराबाद साउथ ईस्‍ट जोन की है. 

संदिग्‍ध पर चलाईं 3 गोलियां 

शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार, हैदराबाद के साउथ ईस्ट जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (डीसीपी) चैतन्य अपने गनमैन के साथ एक संदिग्ध मोबाइल चोर का पीछा कर रहे थे. बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी की कोशिश के दौरान गनमैन गिर गया. संदिग्ध ने पर डीसीपी पर चाकू से हमला करने की कोशिश की. उसी दौरान, डीसीपी ने अपने गनमैन का हथियार लिया और फायरिंग की. विक्टोरिया प्लेग्राउंड पर तीन राउंड गोलियां चलने की बात कही जा रही है. 

घायल संदिग्ध को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फायरिंग की घटना किन परिस्थितियों में हुई, इसका सटीक विवरण, घटना का स्थान और संदिग्ध की स्थिति के बारे में फिलहाल सीमित जानकारी उपलब्ध है. डीजीपी (लॉ एंड ऑर्डर) महेश भगवत ने एनडीटीवी से बात करते हुए फायरिंग की घटना की पुष्टि की है. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hyderabad Crime, Hyderabad Police
Get App for Better Experience
Install Now