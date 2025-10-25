हैदराबाद पुलिस कमिश्नरेट की सीमा में संदिग्‍ध का पीछा करने की घटना में एक अधिकारी ने मोबाइल चोर पर गोली चला दी. शनिवार को हुई इस घटना के बाद से ही तनाव का माहौल है. बताया जा रहा है कि घटना हैदराबाद साउथ ईस्‍ट जोन की है.

संदिग्‍ध पर चलाईं 3 गोलियां

शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार, हैदराबाद के साउथ ईस्ट जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (डीसीपी) चैतन्य अपने गनमैन के साथ एक संदिग्ध मोबाइल चोर का पीछा कर रहे थे. बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी की कोशिश के दौरान गनमैन गिर गया. संदिग्ध ने पर डीसीपी पर चाकू से हमला करने की कोशिश की. उसी दौरान, डीसीपी ने अपने गनमैन का हथियार लिया और फायरिंग की. विक्टोरिया प्लेग्राउंड पर तीन राउंड गोलियां चलने की बात कही जा रही है.

घायल संदिग्ध को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फायरिंग की घटना किन परिस्थितियों में हुई, इसका सटीक विवरण, घटना का स्थान और संदिग्ध की स्थिति के बारे में फिलहाल सीमित जानकारी उपलब्ध है. डीजीपी (लॉ एंड ऑर्डर) महेश भगवत ने एनडीटीवी से बात करते हुए फायरिंग की घटना की पुष्टि की है.

