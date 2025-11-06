विज्ञापन
रांची जेल में कैदियों का डांस वीडियो वायरल, दो अधिकारी निलंबित

वीडियो वायरल होने के बाद जेल प्रशासन ने तत्काल जांच करते हुए लापरवाही करने वाले 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है.

रांची जेल में कैदियों का डांस वीडियो वायरल, दो अधिकारी निलंबित
  • झारखंड के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में दो कैदी का डांस करता हुआ वीडियो वायरल हुआ है
  • वीडियो में शराब और जीएसटी घोटाले के आरोपी विधु गुप्ता और विक्की भालोटिया विशेष हॉल में दिखाई दिए हैं
  • वीडियो वायरल होने पर जेल प्रशासन ने जांच शुरू कर दो अधिकारियों को लापरवाही के कारण निलंबित कर दिया है
रांची:

झारखंड की राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें दो कैदी मोबाइल पर डांस करते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो महज 17 सेकंड का है, लेकिन इसने जेल प्रशासन की नींद उड़ा दी है. वीडियो में दिख रहे कैदियों की पहचान करोड़ों के शराब घोटाले के आरोपी विधु गुप्ता और जीएसटी घोटाले के आरोपी विक्की भालोटिया के रूप में हुई है.  दोनों एक विशेष हॉल में नजर आ रहे हैं, जहां तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं. यह हॉल आम कैदियों के लिए नहीं होता.

वीडियो वायरल होने के बाद जेल प्रशासन ने तत्काल जांच शुरू की. जांच में लापरवाही सामने आने पर दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया. निलंबित अधिकारियों में सहायक जेलर देवनाथ राम और जमादार विनोद कुमार यादव शामिल हैं. 
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, जेल में मोबाइल फोन का मिलना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है. यह भी जांच का विषय है कि मोबाइल जेल के अंदर कैसे पहुंचा और किसकी अनुमति से कैदियों को विशेष सुविधाएं दी गईं.

इस घटना ने राज्य की जेल व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. विपक्ष ने सरकार पर जेलों में भ्रष्टाचार और वीआईपी ट्रीटमेंट को लेकर निशाना साधा है। वहीं, जेल प्रशासन ने आगे और सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं.  झारखंड सरकार ने मामले की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं. यह घटना न केवल जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि प्रभावशाली कैदियों को किस तरह से विशेष सुविधाएं दी जाती हैं. 
 

