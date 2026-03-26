देशभर में रामनवमी को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति है. गुरुवार और शुक्रवार दोनों दिन रामनवमी मनाई जा रही है. अयोध्या में रामलला का जन्मेत्सव पहले गुरुवार को मनाया जाना था लेकिन रामनवमी के सभी संयोग 27 मार्च को बनने की वजह से अब रामलला का सूर्यतिलक भी शुक्रवार को ही किया जाएगा. ज्योतिषाचार्य पंडित राकेश तिवारी ने बताया कि सभी संयोग 27 तारीख को बन रहे हैं, इसलिए राम नवमी 27 मार्च यानी शुक्रवार को मनाई जाएगी. उसी दिन अयोध्या के राम मंदिर में सूर्यतिलक भी होगा. पहले गुरुवार को अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में दोपहर 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक होना था.
रामलला के सूर्य तिलक के दौरान सूर्य की किरणें चार मिनट तक रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी. यह अलौकिक दृश्य राम नवमी के दिन ठीक दोपहर 12 बजे देखने को मिलेगा. इस पल के साक्षी बनने के लिए देश-विदेश से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं. दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब-हरियाणा तक आज मौसम फिर से बदलने वाला है. दिल्ली एनसीआर में आज से ही आसमान में बादल छाने के साथ बारिश होने का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है. बांग्लादेश में एक बस गहरी नदी में गिरने से 23 यात्रियों की मौत हो गई. बस में करीब 40 यात्री सवार थे. ईरान-इजरायल युद्ध के बीच नेपाल में पेट्रोल-डीजल 15 रुपये महंगा हो गया है. ट्रंप ने दावा किया है कि मिडिल ईस्ट में हम जीत रहे, ईरान समझौता करना चाहता है. नाइजीरिया में एक आतंकी हमले में 10 सुरक्षाकर्मी और एक नागरिक मौत हो गई है. पढ़ें देश-दुनिया का हर अपडेट.
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Ayodhya Ramlala Surya Tilak LIVE UPDATES...
अयोध्या में 27 मार्च को मनाया जाएगा रामजन्मोत्सव
अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं. हालांकि आज रामजन्मोत्सव नहीं मनाया जाएगा. सूर्य तिलक भी 27 मार्च को ही होगा.
#WATCH | Uttar Pradesh: A large number of devotees arrive at Ram Temple in Ayodhya for the darshan of Ramlalla.— ANI (@ANI) March 26, 2026
Jyotishacharya Pandit Rakesh Tiwari says, "...All the 'sanyog' is forming on the 27th, so Ram Navami will be celebrated on 27th March - Friday. 'Suryatilak' at… pic.twitter.com/Nj3hO4yeTN
अयोध्या में कल होगा रामलला का सूर्य तिलक
अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक की तारीख बदल गई है. सूर्य तिलक 26 मार्च के बजाय 26 मार्च को होगा. ज्योतिषाचार्य पंडित राकेश तिवारी ने बताया कि सभी संयोग 27 तारीख को बन रहे हैं, इसलिए राम नवमी 27 मार्च यानी शुक्रवार को मनाई जाएगी. उसी दिन अयोध्या के राम मंदिर में सूर्यतिलक भी होगा.
रामजन्मोत्सव के मौके पर अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालु
रामजन्मोत्सव के अवसर पर अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं.
#WATCH उत्तर प्रदेश: अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। pic.twitter.com/EaDOCfy8Tz— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 26, 2026
अयोध्या मेंआज रामलला का जन्मोत्सव
अयोध्या में चैत्र रामनवमी के मौके पर रामलला का जन्मोत्सव मनाया जाएगा. पूरे दिन आज मंदिर खुला रहेगा और श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे. अनुष्ठान सुबह 6:30 बजे से शुरू होकर 11:00 बजे तक चलेंगे.
अयोध्या में राम नवमी कार्यक्रम की पूरी लिस्ट
- श्री राम जन्मभूमि मंदिर पूरे दिन खुला रहेगा
- सुबह 6:30 बजे से अनुष्ठान शुरू होकर 11:00 बजे तक चलेंगे
- कपाट बंद नहीं किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर सकें
- दोपहर 12:00 बजे भगवान राम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा
- सूर्य की किरणों से रामलला के मस्तक पर “सूर्य तिलक” का दिव्य दृश्य दिखाई देगा
- पूरे आयोजन का लाइव प्रसारण एलईडी स्क्रीन के जरिए किया जाएगा
- देश-विदेश के लोग भी रामलला के दर्शन कर सकेंगे
- रामलला को लगभग छह क्विंटल पंजीरी व 56 भोग का विशेष भोग अर्पित किया जाएगा
- मंदिर परिसर में लगातार बधाई गान का आयोजन होगा
- राम परिवार के दरबार में भी विशेष कार्यक्रम होंगे
- श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दर्शन मार्ग पर मैट, छाया और अन्य व्यवस्थाएं की जाएंगी
- फूल बंगला झांकी आकर्षण का केंद्र रहेगी
- शाम को मंदिर का शिखर भव्य फसाड लाइटिंग से जगमगा उठेगा
रामनवमी पर अयोध्या के बड़ी देवकाली मंदिर में भक्तों की भीड़
अयोध्या में चैत्र नवरात्रि के अष्टमी और रामनवमी के अवसर पर बड़ी देवकाली मंदिर में भक्त पूजा-अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं. भक्तों की लंबी कतारें मंदिर में लगी हैं.
#WATCH अयोध्या,उत्तर प्रदेश: चैत्र नवरात्रि के अष्टमी के अवसर पर बड़ी देवकाली मंदिर में भक्त पूजा-अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। pic.twitter.com/CBc0wo4in8— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 26, 2026
अयोध्या में रामनवमी मेले में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़
श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के आमंत्रित सदस्य गोपाल राव ने बताया कि चैत्र राम नवमी मेला पहले ही शुरू हो चुका है और बीते चार दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है. उन्होंने कहा, 'हर दिन एक लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं.'
रामलला के सूर्य तिलक की सटीक व्यवस्था
सूर्य तिलक की सटीक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए इंजीनियर लगातार काम कर रहे हैं. बताया गया है कि राम नवमी से पहले दो से तीन ट्रायल रन किए गए हैं, ताकि सूर्य किरणों का संरेखण बिल्कुल सही रहे.
देश-विदेश से अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालु
सूर्य की किरणें गर्भगृह में स्थित रामलला के मस्तक पर लगभग चार मिनट तक ठहरेंगी, जिससे एक दिव्य और ऐतिहासिक क्षण साकार होगा. इस पल के साक्षी बनने के लिए देश-विदेश से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं.
राम नवमी पर अयोध्या में रामलला का ‘सूर्य तिलक'
राम नवमी को लेकर अयोध्या में उल्लास और भक्ति का माहौल है. गुरुवार को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में भगवान राम के बाल स्वरूप रामलला का ‘सूर्य तिलक' होगा. इसके लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं.
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ईरान समझौता करना चाहता है, ट्रंप का दावा
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