देशभर में रामनवमी को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति है. गुरुवार और शुक्रवार दोनों दिन रामनवमी मनाई जा रही है. अयोध्या में रामलला का जन्मेत्सव पहले गुरुवार को मनाया जाना था लेकिन रामनवमी के सभी संयोग 27 मार्च को बनने की वजह से अब रामलला का सूर्यतिलक भी शुक्रवार को ही किया जाएगा. ज्योतिषाचार्य पंडित राकेश तिवारी ने बताया कि सभी संयोग 27 तारीख को बन रहे हैं, इसलिए राम नवमी 27 मार्च यानी शुक्रवार को मनाई जाएगी. उसी दिन अयोध्या के राम मंदिर में सूर्यतिलक भी होगा. पहले गुरुवार को अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में दोपहर 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक होना था.

रामलला के सूर्य तिलक के दौरान सूर्य की किरणें चार मिनट तक रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी. यह अलौकिक दृश्य राम नवमी के दिन ठीक दोपहर 12 बजे देखने को मिलेगा. इस पल के साक्षी बनने के लिए देश-विदेश से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं. दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब-हरियाणा तक आज मौसम फिर से बदलने वाला है. दिल्ली एनसीआर में आज से ही आसमान में बादल छाने के साथ बारिश होने का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है. बांग्लादेश में एक बस गहरी नदी में गिरने से 23 यात्रियों की मौत हो गई. बस में करीब 40 यात्री सवार थे. ईरान-इजरायल युद्ध के बीच नेपाल में पेट्रोल-डीजल 15 रुपये महंगा हो गया है. ट्रंप ने दावा किया है कि मिडिल ईस्ट में हम जीत रहे, ईरान समझौता करना चाहता है. नाइजीरिया में एक आतंकी हमले में 10 सुरक्षाकर्मी और एक नागरिक मौत हो गई है. पढ़ें देश-दुनिया का हर अपडेट.

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