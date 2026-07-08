राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: सुप्रीम कोर्ट गड़बड़ियों को लेकर 13 जुलाई कर सकता है सुनवाई

राम मंदिर चोरी: अयोध्या स्थित राम मंदिर से जुड़े चढ़ावा और ट्रस्ट के वित्तीय प्रबंधन को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह सुनवाई कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी कंप्यूटर जनरेटेड सूची के अनुसार इस मामले को 13 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. यह याचिका वकील अजय राय और दिनेश यादव की ओर से दाखिल की गई है.

चढ़ावा गड़बड़ी मामले से जुड़ा है पूरा विवाद

यह याचिका ऐसे समय में सामने आई है जब राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी और गबन का मामला पहले से जांच एजेंसियों के रडार पर है. इस मामले में एसआईटी जांच के बाद आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. जांच में आरोप लगा था कि दान की गिनती के दौरान कुछ लोगों ने रकम का गबन किया था. सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था.

पुलिस जांच में जुटी थी हर कड़ी जोड़ने में

हाल ही में अदालत ने जेल में बंद तीन आरोपियों अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को एक दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड देने की अनुमति दी थी. पुलिस ने सात दिन की रिमांड मांगी थी लेकिन अदालत ने एक दिन की अनुमति दी. जांच एजेंसियां आरोपियों के बयानों, बरामद नकदी और अन्य साक्ष्यों का मिलान कर पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी थीं. कुछ आरोपियों पर चोरी की रकम से संपत्ति खरीदने के भी आरोप लगे थे, जिनकी जांच जारी रही थी.

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