राम मंदिर दान चोरी विवाद पर अनुपम खेर की दो टूक, बोले- ‘सनातन पर दोष मत मढ़ो, 500 साल की आस्था एक घटना से कम नहीं होती’

बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर इन दिनों अपनी आगामी फिल्म ‘श्री राम भूमि' की शूटिंग के सिलसिले में अयोध्या में हैं. शूटिंग शुरू होने से पहले उन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचकर भगवान श्रीराम और हनुमान जी के दर्शन किए और देश में सुख-शांति तथा सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की. इस दौरान उन्होंने हाल ही में सामने आए राम मंदिर दान राशि चोरी मामले पर भी खुलकर अपनी राय रखी. अनुपम खेर ने कहा कि किसी व्यक्ति की गलत हरकत को पूरे मंदिर या उसकी प्रतिष्ठा से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए. उनके मुताबिक, सदियों से करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र रहे इस मंदिर की गरिमा किसी एक घटना से कम नहीं हो सकती और इसे केवल एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना मानकर आगे बढ़ना चाहिए.

‘मंदिर की प्रतिष्ठा पर नहीं पड़ता असर'

राम मंदिर में दान राशि चोरी के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए अनुपम खेर ने कहा कि चोरी जैसी घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं, लेकिन इससे किसी धार्मिक स्थल की पवित्रता कम नहीं होती. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि किसी घर में चोरी हो जाए तो लोग घर छोड़ नहीं देते, बल्कि दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होती है.

उन्होंने कहा कि राम और सनातन की परंपरा हजारों वर्षों पुरानी है, इसलिए कुछ लोगों की गलत हरकतों के आधार पर मंदिर की मर्यादा पर सवाल उठाना उचित नहीं है. अभिनेता ने यह भी कहा कि जिस मंदिर के निर्माण और स्थापना का सपना सदियों बाद पूरा हुआ है, उसकी गरिमा किसी एक आपराधिक घटना से प्रभावित नहीं हो सकती.

दान चोरी मामले में पुलिस की जांच तेज

राम मंदिर दान चोरी मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने जांच तेज कर दी है. 7 जुलाई को पुलिस ने अदालत में तीन आरोपियों की कस्टडी रिमांड की मांग की ताकि उनसे गहन पूछताछ की जा सके. जांच एजेंसियों का मानना है कि चोरी की गई रकम का कुछ हिस्सा अलग-अलग जगहों पर खर्च या निवेश किया गया हो सकता है. इसी वजह से आरोपियों के बैंक खातों और वित्तीय लेन-देन की विस्तार से जांच की जा रही है. अधिकारियों के अनुसार, बैंक रिकॉर्ड से यह स्पष्ट हो सकेगा कि बरामद नकदी का वास्तविक स्रोत क्या है और उसका चोरी से कितना संबंध है.

तीन आरोपियों से लाखों रुपये बरामद

पुलिस के मुताबिक, मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई है. लवकुश मिश्रा के पास से 14.25 लाख रुपये, अनुकल्प मिश्रा से 16.82 लाख रुपये और करुणेश पांडे के पास से 18.07 लाख रुपये बरामद किए गए. जांच के दौरान करुणेश पांडे के पिता ने दावा किया कि उनकी पत्नी के बैंक खाते में पहले से 18 लाख रुपये जमा थे.

अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि खाते में यह राशि किस माध्यम से पहुंची और क्या इसका संबंध कथित चोरी से है. कस्टडी रिमांड मिलने के बाद आरोपियों से बैंक ट्रांजैक्शन, नकदी के स्रोत और संभावित अन्य सहयोगियों के बारे में भी पूछताछ की जाएगी.

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