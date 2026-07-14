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6 minutes ago

विदेश से तीन हफ्ते बाद भारत लौटे राहुल गांधी मंगलवार सुबह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात करेंगे. वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भारत मंडपम में भारत टेक्स 2026 का उद्घाटन करेंगे. मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वोत्तर भारत में अगले 3-4 दिनों तक भारी से भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है. साथ ही मेघालय और सिक्किम में भी मूसलाधार बारिश होने का अलर्ट जारी किया है. अमेरिका और ईरान के बीच जंग फिर से शुरू हो गई, जिसकी वजह से तेल की कीमतें-बढ़ गई हैं. बहरीन में फिर से हवाई हमले के सायरन बजने लगे हैं. बांग्लादेश में आी बाढ़ से 54 लोगों की मौत हो गई.विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रसेल्स में तीसरे भारत-ईयू ट्रेड मीटिंग में हिस्सा लेंगे. पहलगाम आतंकी हमले की जांच में बड़ा कानूनी कदम उठाते हुए जम्मू की एक अदालत ने पाकिस्तान में बैठे लश्कर-ए-तैयबा के सरगना और 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट  जारी किया है.

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Jul 14, 2026 08:57 (IST)
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हैदराबाद: वियतनाम नाव हादसे के पीड़ित परिवारों से मिले आंध्र के मंत्री कोंडापल्ली श्रीनिवास

वियतनाम में नाव पलटने की घटना पर, आंध्र प्रदेश के मंत्री कोंडापल्ली श्रीनिवास ने हैदराबाद में मृतकों के परिवारों से मुलाकात की और उनके शवों को वापस लाने में मदद की.

Jul 14, 2026 08:22 (IST)
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मिजोरम में बारिश और लैंडस्लाइड के बीच पर्यटकों से अपील

मिजोरम में भारी बारिश के बीच कई जगहों पर पानी भर गया और लैंडस्लाइड भी हुआ है. सरकार ने पर्यटकों से अपनी यात्रा टालने की अपील की. लौंगत्लाई और सियाहा जिलों को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 54 पर जमीन खिसकने की वजह से  लुंगलेई के बुआल्ते गांव में लगभग 200 यात्री फंस गए.

Jul 14, 2026 08:20 (IST)
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हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

पहलगाम आतंकी हमले की जांच में बड़ा कानूनी कदम उठाते हुए जम्मू की एक अदालत ने पाकिस्तान में बैठे लश्कर-ए-तैयबा के सरगना और 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट  जारी किया है. 

Jul 14, 2026 08:20 (IST)
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ईरान को ट्रंप की चेतावनी

 ईरान-अमेरिका हमले फिर शुरू हो गए हैं. हॉर्मुज में जंग फिर से भड़की उठी है. अमेरिका ने ईरान पर लगातार तीसरी रात बड़े हमले किए. डोनाल्ड ट्रंप ने खुली चेतावनी दी है कि आज भी मारेंगे, कल भी मारेंगे. 

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