विदेश से तीन हफ्ते बाद भारत लौटे राहुल गांधी मंगलवार सुबह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात करेंगे. वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भारत मंडपम में भारत टेक्स 2026 का उद्घाटन करेंगे. मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वोत्तर भारत में अगले 3-4 दिनों तक भारी से भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है. साथ ही मेघालय और सिक्किम में भी मूसलाधार बारिश होने का अलर्ट जारी किया है. अमेरिका और ईरान के बीच जंग फिर से शुरू हो गई, जिसकी वजह से तेल की कीमतें-बढ़ गई हैं. बहरीन में फिर से हवाई हमले के सायरन बजने लगे हैं. बांग्लादेश में आी बाढ़ से 54 लोगों की मौत हो गई.विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रसेल्स में तीसरे भारत-ईयू ट्रेड मीटिंग में हिस्सा लेंगे. पहलगाम आतंकी हमले की जांच में बड़ा कानूनी कदम उठाते हुए जम्मू की एक अदालत ने पाकिस्तान में बैठे लश्कर-ए-तैयबा के सरगना और 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है.

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