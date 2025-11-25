विज्ञापन
विशेष लिंक

राम मंदिर में लगा है कितना सोना, रामलला के सिंहासन से लेकर शिखर तक, जानें राम मंदिर से जुड़ी 10 रोचक बातें

Ram Mandir Dhwajarohan: राम मंदिर निर्माण में शिखर से लेकर राम दरबार में विराजमान भगवान में कितना सोना लगा है, ये रोचक बातें आप जान सकते हैं. इसकी धर्म ध्वजा दंड से नीचे लगे कलश पर भी सोना है.

Read Time: 3 mins
Share
Ram Mandir Gold
अयोध्या:

Ram Mandir:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अभिजीत मुहूर्त में विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया. राम मंदिर का भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी ने ही किया था और अब ध्वजारोहण के साथ तीन मंजिला राम मंदिर निर्माण का पूरा मान लिया गया है. लेकिन राम मंदिर से जुड़े दिलचस्प तथ्य आपको पता हैं क्या. जैसे राम मंदिर निर्माण में कितना सोना लगा है, ये भी कौतूहल का विषय रहा है. 

जानकारी के मुताबिक, राम मंदिर में करीब 45 किलोग्राम शिखर से लेकर मंदिर के विभिन्न स्थानों पर लगा है. इसकी कीमत करीब 56.25 करोड़ आज के हिसाब से है. यह सोना राम मंदिर के भूतल के पवित्र द्वारों और रामलला के सिंहासन को सजाने और शिखर पर लगाया गया है. भगवान राम के सिंहासन में भी काफी सोना लगा है. उसके शिखर पर बना कलश भी स्वर्णजड़ित है. राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर श्रीराम, सीता मां, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और बजरंगबली भी राम दरबार में सुशोभित हैं. इसमें भी थोड़ा सोना मुकुट और आभूषणों आदि में लगा है.  

Latest and Breaking News on NDTV

ये भी पढ़ें: सिर्फ 4 मिनट... PM मोदी के बटन दबाते ही राम मंदिर के शिखर पर लहराने लगी केसरिया धर्म ध्वजा

राम मंदिर निर्माण में कितना खर्च

राम मंदिर निर्माण में मार्च 2025 तक 2150 करोड़ रुपये खर्च हो चुके थे. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का कहना है कि इस खर्च में 272 करोड़ रुपये का जीएसटी भी शामिल है. तीन मंजिला राम मंदिर के भूतल में रामलला, प्रथम तल में राम दरबार बनाया गया है. इसमें सप्त मंदिर बनाए गए हैं. मां लक्ष्मी, शेषावतार, भगवान विष्णु और अन्य मंदिर भी बनाए गए हैं. 

  • 3000 करोड़ से ज्यादा का दान राम मंदिर को मिला
  • 2150 करोड़ रुपये मार्च 2025 तक खर्च हुए 
  • 45 करोड़ भक्त दर्शन कर चुके नवंबर 2025 तक
Latest and Breaking News on NDTV


ये भी पढ़ें: पीएम मोदी ने ऐसे लहराया राम मंदिर के शिखर पर 'धर्म ध्वजा', VIDEO में देखिए पूरी प्रक्रिया

राम मंदिर निर्माण में कितना पत्थर लगा

राम मंदिर निर्माण में करीब 4 लाख घन फुट पत्थर का इस्तेमाल होने की बात है. इसमें राजस्थान के भरतपुर के बंसी पहाड़पुर से 2.75 लाख घन फुट संगमरमर भी शामिल है. गर्भगृह में 13 हजार 300 और फर्श बनाने के लिए 95 हजार वर्ग फुट से ज्यादा मकराना मार्बल लगा है. रामलला की मूर्ति कृष्ण शिला पत्थर से बनी है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ram Mandir Gold, Ram Mandir Interesting Facts, Dharm Dhwaja
Get App for Better Experience
Install Now