पीएम मोदी ने ऐसे लहराया राम मंदिर के शिखर पर 'धर्म ध्वजा', VIDEO में देखिए पूरी प्रक्रिया

प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या एक बार फिर ऐतिहासिक पलों की गवाह बनी है. श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के भव्य शिखर पर अब केसरिया 'धर्म ध्वजा' शान से लहरा रही है. प्रधानमंत्री मोदी ने विधि-विधान के साथ इस ऐतिहासिक अनुष्ठान को संपन्न किया.

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधि-विधान के साथ श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर केसरिया धर्म ध्वजा फहराई
  • पीएम मोदी और RSS सरसंघचालक मोहन भागवत ने मिलकर विशेष प्रणाली से ध्वजा चक्के के माध्यम से आरोहण किया
  • मंदिर का मुख्य शिखर 161 फीट ऊंचा है और इस पर 30 फीट लंबा केसरिया रंग का विशाल ध्वज दंड स्थापित किया गया है
अयोध्या:

प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या एक बार फिर ऐतिहासिक पलों की गवाह बनी है. श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के भव्य शिखर पर अब केसरिया 'धर्म ध्वजा' शान से लहरा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधि-विधान के साथ इस ऐतिहासिक अनुष्ठान को संपन्न किया. इस दौरान मंदिर परिसर का माहौल भक्तिमय और उत्साह से भरा रहा. पीएम मोदी ने जैसे ही ध्वज आरोहण की प्रक्रिया पूरी की, उन्होंने हाथ जोड़कर प्रभु श्रीराम को नमन किया. 

पीएम मोदी और मोहन भागवत ने एक साथ घुमाया चक्का

मंदिर के शिखर पर ध्वजा फहराने की प्रक्रिया अति विशिष्ट थी. पीएम मोदी के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत भी मौजूद थे. दोनों ने एक साथ चक्का घुमाकर एक विशेष सिस्टम के जरिए धर्म ध्वजा को शिखर तक पहुंचाया. इस दौरान पीएम मोदी ने अत्यंत श्रद्धाभाव से हाथ जोड़े. पूरे वातावरण लगातार मंत्रोच्चार और जय श्री राम के उद्घोष गूंजते रहे. ध्वज आरोहण में कुल चार मिनट का समय लगा.  

161 फीट ऊंचा शिखर और 30 फीट का ध्वज दंड

राम मंदिर की भव्यता जितनी अद्भुत है, उतनी ही विशाल इसकी धर्म ध्वजा भी है. मंदिर का मुख्य शिखर जमीन से 161 फीट ऊंचा है. शिखर के ठीक ऊपर 30 फीट लंबा ध्वज दंड स्थापित किया गया है.इसी दंड पर केसरिया रंग की विशाल धर्म ध्वजा फहराई गई है, जो दूर से ही श्रद्धालुओं को दिखाई देगी.

सीएम योगी समेत कई गणमान्य रहे मौजूद

इस ऐतिहासिक अवसर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पीएम मोदी के साथ मौजूद रहे. उनके अलावा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी और अन्य विशिष्ट अतिथि भी इस गौरवशाली पल के साक्षी बने. 

