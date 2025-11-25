कौन हैं कश्यप मेवाड़, जिनकी बनाई धर्म ध्वजा राम मंदिर के शिखर पर लहराएगी

Ram Mandir Dhwajarohan: राम मंदिर के शिखर पर आज जो धर्म ध्वजा लहराएगी, उसे गुजरात के कारीगरों ने तैयार किया है. अहमदाबाद के कश्यप मेवाड़ ने कई महीनों की मेहनत से राम मंदिर के शिखर के लिए ये ध्वज पताका ( Ram Mandir Dhwajarohan Ceremony) बनाई है. इस धर्म ध्वजा की लंबाई 22 फीट और चौड़ाई 11 फीट है. केसरिया ध्वज में ओम, सूर्य और कोविदार वृक्ष के प्रतीक हैं. इस धर्म ध्वजा को तीन परत वाले कपड़े से बनाया गया है. 25 नवंबर को राम मंदिर 12 धर्म ध्वजारोहण कार्यक्रम होगा.

191 फीट ऊंचाई पर फहराएगा ध्वज

30 फीट ऊंचा ध्वज दंड लगा है शिखर पर

161 फीट ऊंचे शिखर पर 42 फीट के खंभे पर फहरया जाएगा

22 फीट लंबाई और 11 फीट चौड़ी है इस धर्म ध्वजा की

राम मंदिर के शिखर पर ध्वज लहराएगा

कश्यप मेवाड़ लंबे समय से मंदिरों के धर्म ध्वज को तैयार करने का काम करते आ रहे हैं. उन्हें ऐसी ध्वज पताका तैयार करने की विशेषज्ञता हासिल है. अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री मोदी ध्वजारोहण करेंगे और यह समारोह 20 मिनट में पूरा हो जाएगा. धर्म ध्वज को गुजरात के अहमदाबाद जिले के कश्यप मेवाड़ की टीम ने तैयार किया है. इसे नॉयलान और विशेष कपड़ों के साथ तीन परतों में तैयार किया गया है, जो आंधी-बारिश, तूफान जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी खराब नहीं होगी.

30 फीट ऊंचा ध्वज दंड

राम मंदिर का 161 फीट ऊंचे शिखर के साथ 30 फीट ऊंचा ध्वज दंड है. इस ध्वज में सूर्य का चिन्ह, ओम और कोविदार वृक्ष का प्रतीक है. भगवान राम सूर्यवंशी राजा थे.धर्म ध्वजा अयोध्या के गौरवशाली इतिहास, सूर्यवंश की परंपरा और रामायण की कथा को दिखाती है.

पीएम मोदी का रोड शो और जनसभा

पीएम मोदी साकेत महाविद्यालय से श्रीराम जन्मभूमि तक रोडशो करेंगे. फिर प्रधानमंत्री विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे. वो हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करने के साथ राम मंदिर के परकोटे में बने सप्त मंदिर में दर्शन भी करेंगे. पीएम मोदी राम मंदिर निर्माण से जुड़े इंजीनियरों और श्रमिकों से भी मुलाकात करेंगे. वो ध्वज निर्माता टीम के प्रमुख कश्यप मेवाड़ से भी मिल सकते हैं.