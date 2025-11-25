विज्ञापन
विशेष लिंक

कौन हैं कश्यप मेवाड़, जिनकी बनाई धर्म ध्वजा राम मंदिर के शिखर पर लहराएगी

Ram Mandir Dhwajarohan 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्यप मेवाड़ से मुलाकात कर सकते हैं, जिन्होंने राम मंदिर के लिए धर्म ध्वजा तैयार की है. ध्वजारोहण कार्यक्रम 12 बजे प्रारंभ होगा.

Read Time: 3 mins
Share
कौन हैं कश्यप मेवाड़, जिनकी बनाई धर्म ध्वजा राम मंदिर के शिखर पर लहराएगी
Ram Mandir Dhwajarohan Ceremony 2025: Kashyap Mewar
  • राम मंदिर के शिखर पर फहराई जाने वाली धर्म ध्वजा गुजरात के अहमदाबाद के कश्यप मेवाड़ ने कई महीनों में बनाई है
  • धर्म ध्वजा की लंबाई बाईस फीट और चौड़ाई ग्यारह फीट है, जिसमें ओम, सूर्य और कोविदार वृक्ष के प्रतीक हैं
  • ध्वजा तीन परत वाले नॉयलान और विशेष कपड़ों से बनाई गई है जो प्रतिकूल मौसम में भी खराब नहीं होगी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
अयोध्या:

Ram Mandir Dhwajarohan: राम मंदिर के शिखर पर आज जो धर्म ध्वजा लहराएगी, उसे गुजरात के कारीगरों ने तैयार किया है. अहमदाबाद के कश्यप मेवाड़ ने कई महीनों की मेहनत से राम मंदिर के शिखर के लिए ये ध्वज पताका ( Ram Mandir Dhwajarohan Ceremony) बनाई है. इस धर्म ध्वजा की लंबाई 22 फीट और चौड़ाई 11 फीट है. केसरिया ध्वज में ओम, सूर्य और कोविदार वृक्ष के प्रतीक हैं. इस धर्म ध्वजा को तीन परत वाले कपड़े से बनाया गया है. 25 नवंबर को राम मंदिर 12 धर्म ध्वजारोहण कार्यक्रम होगा.  

  • 191 फीट ऊंचाई पर फहराएगा ध्वज
  • 30 फीट ऊंचा ध्वज दंड लगा है शिखर पर
  • 161 फीट ऊंचे शिखर पर 42 फीट के खंभे पर फहरया जाएगा
  • 22 फीट लंबाई और 11 फीट चौड़ी है इस धर्म ध्वजा की
Ram Mandir Dhwaj Pataka

Ram Mandir Dhwaj Pataka

राम मंदिर के शिखर पर ध्वज लहराएगा

कश्यप मेवाड़ लंबे समय से मंदिरों के धर्म ध्वज को तैयार करने का काम करते आ रहे हैं. उन्हें ऐसी ध्वज पताका तैयार करने की विशेषज्ञता हासिल है. अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री मोदी ध्वजारोहण करेंगे और यह समारोह 20 मिनट में पूरा हो जाएगा. धर्म ध्वज को गुजरात के अहमदाबाद जिले के कश्यप मेवाड़ की टीम ने तैयार किया है. इसे नॉयलान और विशेष कपड़ों के साथ तीन परतों में तैयार किया गया है, जो आंधी-बारिश, तूफान जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी खराब नहीं होगी.

ध्वजारोहण महोत्सव LIVE: अयोध्या नगरी में उत्सव, राम मंदिर पर धर्म ध्वज फहराएंगे PM मोदी... भक्तों के लिए पहुंचा प्रसाद

30 फीट ऊंचा ध्वज दंड

राम मंदिर का 161 फीट ऊंचे शिखर के साथ 30 फीट ऊंचा ध्वज दंड है. इस ध्वज में सूर्य का चिन्ह, ओम और कोविदार वृक्ष का प्रतीक है. भगवान राम सूर्यवंशी राजा थे.धर्म ध्वजा अयोध्या के गौरवशाली इतिहास, सूर्यवंश की परंपरा और रामायण की कथा को दिखाती है.

ये भी पढ़ें-  Ram Mandir Dhwajarohan 2025: राम मंदिर की धर्म ध्वजा में ॐ, सूर्य और कोविदार वृक्ष का क्या है महत्व?
 

पीएम मोदी का रोड शो और जनसभा

पीएम मोदी साकेत महाविद्यालय से श्रीराम जन्मभूमि तक रोडशो करेंगे. फिर प्रधानमंत्री विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे. वो हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना करने के साथ राम मंदिर के परकोटे में बने सप्त मंदिर में दर्शन भी करेंगे. पीएम मोदी राम मंदिर निर्माण से जुड़े इंजीनियरों और श्रमिकों से भी मुलाकात करेंगे. वो ध्वज निर्माता टीम के प्रमुख कश्यप मेवाड़ से भी मिल सकते हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ram Mandir Dharm Dhwaja, Kashyap Mewar, PM Modi
Get App for Better Experience
Install Now