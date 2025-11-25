अयोध्या राम मंदिर के सवा 5 साल, जानें सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ध्वजारोहण तक पूरी टाइमलाइन

राम मंदिर की तीनों मंजिलों का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद 25 नवंबर को धर्म ध्वजारोहण का समारोह हो रहा है. मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद ये विशेष धर्म पताका राम मंदिर के शिखर पर लहराई जाती है. राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने के बाद पांच सालों बाद यह सौभाग्य का अवसर आया है. राम ध्वज लहराने का ये विशेष अनुष्ठान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा. आइए जानते हैं कि राम मंदिर का पूरा टाइमलाइन...

5 अगस्त 2019: सुप्रीम कोर्ट का फैसला

विवादित ढांचे पर मालिकाना हक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त 2019 को फैसला दिया. इससे राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ.कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण के लिए सारी विवादित भूमि हिंदुओं को देने और मस्जिद के लिए अलग जगह देने का निर्णय सुनाया.

5 अगस्त 2020 -राम मंदिर की आधारशिला

पीएम मोदी ने 5 अगस्त 2020 को भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी. भूमि पूजन के साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया. श्रीराम जन्मभूमि निर्माण समिति की जिम्मेदारी चंपत राय को सौंपी गई. जबकि ट्रस्ट का प्रमुख नृपेंद्र मिश्रा को बनाया गया.

22 जनवरी 2024- राम मंदिर उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया. उसी दिन रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हजारों भक्तों की भीड़ के बीच हुआ. इस समारोह में सैकड़ों सेलेब्रिटी भी पहुंची थीं. इसमें सचिन तेंदलुकर, रणबीर कपूर आदि शामिल हैं.

राम दरबार की प्रतिष्ठा

राम दरबार के प्रथम तल पर स्थित राम दरबार की 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी. राम दरबार में भगवान राम, लक्ष्मण, मां सीता और हनुमान के साथ सिंहासन पर विराजमान हैं.

27 अक्टूबर: सप्त मंदिरों का निर्माण पूरा

श्रीराम जन्मभूमि में सप्त मंडप के साथ सभी मंदिरों का निर्माण कार्य पूरा हो गया. रामलला के मंदिर, परकोटे के 6 मंदिर, शेषावतार मंदिर और सप्त मंडप के मंदिर का दर्शन कार्य भी हो सकेगा.

25 नवंबर: राम मंदिर का धर्म ध्वजारोहण

राम मंदिर की धर्म ध्वजा का समारोह 12 बजे शुरू होगा और 20 मिनट के भीतर 191 फीट ऊंचे शिखर पर ये पताका लहराने लगेगी.