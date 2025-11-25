विज्ञापन
विशेष लिंक

राम मंदिर के शिखर पर फहरी धर्म ध्वजा, पीएम मोदी ने जोड़े हाथ, ऐतिहासिक पलों की गवाह बनी रामनगरी

Ram Mandir Dharm Dhwajarohan LIVE: पीएम मोदी ने अभिजीत मुहूर्त में राम मंदिर में धर्म ध्वजारोहण किया. इस वक्त संघ प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित थे.

Read Time: 2 mins
Share
राम मंदिर के शिखर पर फहरी धर्म ध्वजा, पीएम मोदी ने जोड़े हाथ, ऐतिहासिक पलों की गवाह बनी रामनगरी
Ram mandir Dharm Dhwajarohan: राम मंदिर के शिखर पीएम मोदी ने ध्वजारोहण किया
अयोध्या:

राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजारोहण सुबह 11.50 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों अभिजित मुहूर्त में किया गया. पीएम मोदी के बटन दबाते ही हाइड्रोलिक सिस्टम से धर्म ध्वज पताका ऊपर की ओर गई और उत्तुंग शिखर पर ये धर्म ध्वजा लहराने लगी. अभिजित मुहूर्त में ये धर्म ध्वजा लहराई गई. इस ध्वजा का वजन 11 किलो था. ये 22 फीट लंबी और 11 फीट चौड़ी थी. इसे एविएशन नॉयलान के साथ ऐसे तैयार किया गया है कि तेज धूप, बारिश या तूफान में भी इसका बाल बांका नहीं होगा. 

पीएम मोदी के साथ इस अवसर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और सैकड़ों की संख्या में संत भी उपस्थित थे. विवाह पंचमी के अवसर पर अभिजीत मुहूर्त में ये कार्य किया गया. ध्वजारोहण के बाद पीएम मोदी को प्रतीकात्मक धर्म ध्वजा भी भेंट की गई. 

Ram Mandi Dhwaja

Ram Mandi Dhwaja

पीएम मोदी सुबह 9.30 बजे के वक्त अयोध्या पहुंचे थे. इसके बाद उन्होंने सड़क पर उन्हें देखने के लिए खड़ी भारी भीड़ का अभिवादन स्वीकार करते हुए रोडशो किया. धर्म पताका फहराने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधन दिया.

PM Modi

PM Modi

पीएम मोदी और राम मंदिर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का भूमिपूजन किया था और फिर 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन भी किया था. सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त 2019 को 500 साल पुराने विवाद को खत्म करते हुए राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया. 

CM Yogi

CM Yogi

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, अयोध्या आज नया स्वरूप ले चुकी है. यहां राम पथ, लक्ष्मण पथ, वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, म्यूजियम भी बनाया गया है. अयोध्या को भी सोलर सिटी भी बनाया जा रहा है. 

धर्म ध्वजारोहण राम मंदिर कार्यक्रम पूरा होने का प्रतीक

सीएम योगी के बाद सर संघचालक मोहन भागवत ने साधु संतों और राम भक्तों को संबोधित किया. भागवत ने कहा कि आज अशोक सिंघल को बहुत शांति मिली होगी, जिन्होंने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया. 500 साल के संघर्ष को साकार किया गया. मंदार और पारिजात वृक्ष का संकर कोविदार वृक्ष में है, जो राम मंदिर ध्वज पताका में अंकित है. ये केसरिया राम ध्वज सबके लिए छाया देती है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ram Mandir Dharma Dhawaja, Ram Mandir Dharm Dhwajarohan, PM Modi
Get App for Better Experience
Install Now